ЖК «Гармония» в Симферополе: Готовое жилье под ключ от застройщика

Новые правила – новые цены на жилье

Строительный рынок Крыма все еще приспосабливается к важным изменениям в законодательстве, которые меняют финансовые отношения между застройщиком и дольщиком при покупке квартиры в многоэтажке.

Согласно правкам в закон «О долевом строительстве», с 1 июля этого года дольщики перечисляют средства на покупку жилья в строящемся доме не застройщику, а на специальный эскроу-счет в банке. В свою очередь строительным компаниям запрещено пользоваться этими деньгами до сдачи новостройки в эксплуатацию. Таким образом, застройщики вынуждены брать деньги в банке под проценты, чтобы возвести новостройку.

Не трудно предположить, что для крымчан конечная цена на квартиру в новостройке вырастет, ведь застройщикам нужно погашать проценты по кредиту. Кроме того, крымчане не без оснований опасаются банков, которые могут разориться в любой момент. Да и сами пресловутые эскроу-счета не депозитные.

Надежная альтернатива

Впрочем, есть и иной вариант продажи жилья. Компания может не брать кредиты в банке, строить за собственные средства и продавать квартиры в уже полностью готовых новостройках. Застройщику не нужно взвинчивать цены на жилье, ведь компания не связывается с банковскими кредитами.

Эта система продаж выгодна для покупателя. Тем не менее, рименять ее могут лишь надежные строительные компании Крыма с внушительными финансовыми возможностями. Одной из таких фирм в Крыму, безусловно, является «Консоль-Строй-ЛТД», которая уже много лет обеспечивает качественным жильем десятки тысяч жителей и гостей полуострова.

Фирма дорожит своей репутацией и в первую очередь заботится о клиентах, поэтому все новые объекты «Консоль» будут реализовываться по завершению строительства. Такой вариант самый безопасный и надежный для будущих собственников недвижимости.

Комфортный ЖК в центре Симферополя

Готовое жилье в новом жилом комплексе «Гармония» в Симферополе будет продаваться напрямую от фирмы «Консоль» - без участия банка. Комплекс состоит из одного 16-этажного и пяти 9-этажных монолитных жилых домов с надземным паркингом и гостевыми автостоянками.

Придомовая территория ЖК обладает собственной инфраструктурой для отдыха детей и взрослых: здесь будут располагаться детские игровые площадки, зоны отдыха, спортивные площадки и зеленые зоны.

Детская плащадка на придомовой территории ЖК "Гармония"

При возведении многоэтажных домов использовались только современные инженерные и архитектурные решения, качественная шумоизоляция, высокие потолки и большие окна.

Кроме того, в домах предусмотрено место для консьержа, а территория комплекса круглосуточно будет находится под охраной.

ЖК «Гармония» находится всего в 5 минутах езды от центра города, совсем рядом от бульвара Ленина, а за 15 минут можно дойти до самого большого в городе парка имени Гагарина.

На первых этажах многоэтажек расположены офисные помещения под любую бизнес- идею: магазин, салон красоты, фитнес-клуб, кофейню, центр детского творчества, аптеку, представительство фирмы или даже отделения банка.

Планировка квартир и офисов во 2 секции ЖК

Преимущества ЖК «Гармония»

– уникальное месторасположение и оригинальная архитектура

– благоустроенная придомовая территория

– детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых – надземный паркинг и гостевая автостоянка

– широкий выбор квартир с эффективными планировочными решениями

– офисные помещения на первых этажах домов

– в ближайшей доступности Медицинский университет и другие образовательные учреждения

– рестораны и кафе, продуктовые магазины

– удобная транспортная развязка, связывающая комплекс с основными магистралями и главными объектами города:

-центр города – 5 минут на автомобиле, 15 минут пешком

-бульвар им. Ленина – 2 минуты пешком

-парк им. Гагарина – 15 минут пешком

-ТРЦ «Меганом» – 5 минуты на автомобиле

-Железнодорожный вокзал – 3 минуты на автомобиле, 7 минут пешком.

Первая секция ЖК «Гармония» будет готова к концу 2019 года. Таким образом, уже к Новому году жильцы могут купить понравившуюся 1-, 2- или 3- комнатную квартиру на любом этаже и приступать к ремонту! Забронировать квартиру у маркетолога фирмы «Консоль-Строй» в первой секции комплекса можно уже сейчас.

Планировка квартир в 1 секции жилого комплекса

Площадь квартиры 1 секции:

Однокомнатные: 41,9; 42,0; 43,0; 43,2 кв.м.

Двухкомнатные: 61,8; 62,1; 65,6; 65,7 кв.м.

Трехкомнатные: 85,2; 85,5 кв.м.

Будущие жители ЖК «Гармония» смогут не просто купить недвижимость, а обрести настоящий родной дом в уютном районе, с благоустроенным, безопасным двором, куда каждый день хочется возвращаться после рабочего дня.

КОНТАКТЫ

Адрес отдела продаж недвижимости в ЖК «Гармония»: Симферополь, пр. Победы, 12

Телефон по вопросам бронирования квартир: +7 (978) 733 11 88

Сайт: http://consolstroy.ru/

КСТАТИ

Оставшиеся проекты фирма Консоль реализует по старому законодательству – без привлечения банковских кредитов. Это стало возможным благодаря тому, что на момент переходного периода дома были готовы более чем на 30%.

К ним относятся многоэтажки по уникальному проекту с квартирами в отделке в ЖК «Соседи» и в последнем доме комплекса на ул. Лексина.

Расположение на карте Симферополя

СПРАВКА

Застройщик ООО «СК Консоль-Строй ЛТД». Установленные законодательством РФ разрешения и заключения получены, права зарегистрированы. Подробная информация на сайте: http://consolstroy.ru/catalog/53236917