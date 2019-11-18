ЖК «Гармония» в Симферополе: Готовое жилье под ключ от застройщика
Новые правила – новые цены на жилье
Строительный рынок Крыма все еще приспосабливается к важным изменениям в законодательстве, которые меняют финансовые отношения между застройщиком и дольщиком при покупке квартиры в многоэтажке.
Согласно правкам в закон «О долевом строительстве», с 1 июля этого года дольщики перечисляют средства на покупку жилья в строящемся доме не застройщику, а на специальный эскроу-счет в банке. В свою очередь строительным компаниям запрещено пользоваться этими деньгами до сдачи новостройки в эксплуатацию. Таким образом, застройщики вынуждены брать деньги в банке под проценты, чтобы возвести новостройку.
Не трудно предположить, что для крымчан конечная цена на квартиру в новостройке вырастет, ведь застройщикам нужно погашать проценты по кредиту. Кроме того, крымчане не без оснований опасаются банков, которые могут разориться в любой момент. Да и сами пресловутые эскроу-счета не депозитные.
Надежная альтернатива
Впрочем, есть и иной вариант продажи жилья. Компания может не брать кредиты в банке, строить за собственные средства и продавать квартиры в уже полностью готовых новостройках. Застройщику не нужно взвинчивать цены на жилье, ведь компания не связывается с банковскими кредитами.
Эта система продаж выгодна для покупателя. Тем не менее, рименять ее могут лишь надежные строительные компании Крыма с внушительными финансовыми возможностями. Одной из таких фирм в Крыму, безусловно, является «Консоль-Строй-ЛТД», которая уже много лет обеспечивает качественным жильем десятки тысяч жителей и гостей полуострова.
Фирма дорожит своей репутацией и в первую очередь заботится о клиентах, поэтому все новые объекты «Консоль» будут реализовываться по завершению строительства. Такой вариант самый безопасный и надежный для будущих собственников недвижимости.
Комфортный ЖК в центре Симферополя
Готовое жилье в новом жилом комплексе «Гармония» в Симферополе будет продаваться напрямую от фирмы «Консоль» - без участия банка. Комплекс состоит из одного 16-этажного и пяти 9-этажных монолитных жилых домов с надземным паркингом и гостевыми автостоянками.
Придомовая территория ЖК обладает собственной инфраструктурой для отдыха детей и взрослых: здесь будут располагаться детские игровые площадки, зоны отдыха, спортивные площадки и зеленые зоны.
Детская плащадка на придомовой территории ЖК "Гармония"
При возведении многоэтажных домов использовались только современные инженерные и архитектурные решения, качественная шумоизоляция, высокие потолки и большие окна.
Кроме того, в домах предусмотрено место для консьержа, а территория комплекса круглосуточно будет находится под охраной.
ЖК «Гармония» находится всего в 5 минутах езды от центра города, совсем рядом от бульвара Ленина, а за 15 минут можно дойти до самого большого в городе парка имени Гагарина.
На первых этажах многоэтажек расположены офисные помещения под любую бизнес- идею: магазин, салон красоты, фитнес-клуб, кофейню, центр детского творчества, аптеку, представительство фирмы или даже отделения банка.
Планировка квартир и офисов во 2 секции ЖК
Преимущества ЖК «Гармония»
– уникальное месторасположение и оригинальная архитектура
– благоустроенная придомовая территория
– детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых – надземный паркинг и гостевая автостоянка
– широкий выбор квартир с эффективными планировочными решениями
– офисные помещения на первых этажах домов
– в ближайшей доступности Медицинский университет и другие образовательные учреждения
– рестораны и кафе, продуктовые магазины
– удобная транспортная развязка, связывающая комплекс с основными магистралями и главными объектами города:
-центр города – 5 минут на автомобиле, 15 минут пешком
-бульвар им. Ленина – 2 минуты пешком
-парк им. Гагарина – 15 минут пешком
-ТРЦ «Меганом» – 5 минуты на автомобиле
-Железнодорожный вокзал – 3 минуты на автомобиле, 7 минут пешком.
Первая секция ЖК «Гармония» будет готова к концу 2019 года. Таким образом, уже к Новому году жильцы могут купить понравившуюся 1-, 2- или 3- комнатную квартиру на любом этаже и приступать к ремонту! Забронировать квартиру у маркетолога фирмы «Консоль-Строй» в первой секции комплекса можно уже сейчас.
Планировка квартир в 1 секции жилого комплекса
Площадь квартиры 1 секции:
Однокомнатные: 41,9; 42,0; 43,0; 43,2 кв.м.
Двухкомнатные: 61,8; 62,1; 65,6; 65,7 кв.м.
Трехкомнатные: 85,2; 85,5 кв.м.
Будущие жители ЖК «Гармония» смогут не просто купить недвижимость, а обрести настоящий родной дом в уютном районе, с благоустроенным, безопасным двором, куда каждый день хочется возвращаться после рабочего дня.
КОНТАКТЫ
Адрес отдела продаж недвижимости в ЖК «Гармония»: Симферополь, пр. Победы, 12
Телефон по вопросам бронирования квартир: +7 (978) 733 11 88
Сайт: http://consolstroy.ru/
КСТАТИ
Оставшиеся проекты фирма Консоль реализует по старому законодательству – без привлечения банковских кредитов. Это стало возможным благодаря тому, что на момент переходного периода дома были готовы более чем на 30%.
К ним относятся многоэтажки по уникальному проекту с квартирами в отделке в ЖК «Соседи» и в последнем доме комплекса на ул. Лексина.
Расположение на карте Симферополя
СПРАВКА
Застройщик ООО «СК Консоль-Строй ЛТД». Установленные законодательством РФ разрешения и заключения получены, права зарегистрированы. Подробная информация на сайте: http://consolstroy.ru/catalog/53236917