2019-10-31T18:23:47+03:00
Общество

Православные из Ялты протестуют против улицы Войкова

На улице, названной в честь большевика, находится бюст убиенного цесаревича
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Николай II с семьей посещает собор Александра Невского в Ялте. Теперь он располагается на улице имени одного из убийц императора. Фото: Facebook\Крым. История.Николай II с семьей посещает собор Александра Невского в Ялте. Теперь он располагается на улице имени одного из убийц императора. Фото: Facebook\Крым. История.
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Жители Ялты требуют переименовать улицу Войкова в улицу Александра Невского. Под обращением, направленным местному депутату, уже собрано пять сотен подписей. Против нынешнего названия выступают, в основном, прихожане храма Александра Невского. Те, кто выступает против переименования тоже не испытывают теплых чувств к большевику Войкову. Люди просто опасаются возможных трудностей с переоформлением документов.

ЧТО НЕ УСТРАИВАТ ГОРОЖАН?

Ялтинцев сильно не устраивает, что на улице Войкова находится памятник цесаревичу Алексею, сыну последнего русского императора Николая II. Ведь к расстрелу его семьи приложил руку именно Петр Войков.

- Как-то не по себе, что бюст убитого царевича Алексея расположен на улице, носящей имя непосредственно причастного к расстрелу царской семьи, - говорит ялтинец Олег Главацкий.

Мнения горожан разделились. Причем даже сторонники переименования улицы не всегда согласны друг с другом. Одни уверены - улица должна называться в честь Александра Невского, другие – хотят вернуть ей дореволюционное название Гимназическая.

- Войков родился в Керчи, а Невский-то каким боком имеет отношение к Крыму? – вопрошает противник переименования, Валентин Коваленко.

- А почему не Гимназическая? К чему придумывать, история уже все предусмотрела, - считает Наталья Сюзева.

КТО ТАКОЙ ВОЙКОВ?

Петр Войков родился в Керчи 13 августа 1888 года по старому стилю. В юном возрасте увлекся революционными идеями, и уже в 1906 году стал боевиком Российской социал-демократической рабочей партии. Единственная его прямая связь с Ялтой наблюдается именно в этот период. Войков участвует в изготовлении и перевозке бомб для покушения на ялтинского градоначальника Ивана Антоновича Думбадзе, после чего скрывается в Швейцарии, где пробудет до апреля 1917 года.

Но самой большой претензией к Войкову является его непосредственное участие в расстреле царской семьи. Конечно, в подвале дома Ипатьевых во время убийства его не было. Он лишь голосовал за расстрел семьи, а также выписывал бумагу на получение серной кислоты для уничтожения останков.

КОМПЕТЕНТНО

Кирилл Сухов, историк:

- Дискуссии об использовании имени Петра Войкова в топонимике городов бывшего СССР начались еще в 1990х годах. В большинстве случаев перевес был за сторонниками советского названия. Примером может служить попытка общественности в 2015 году добиться переименования станции метро «Войковская» в Москве. Но тогда с перевесом всего в 3% голосов победили сторонники старого названия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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