«Это просто страшно»: Житель Симферополя не выходил из квартиры 10 лет

Задумывались ли вы о том, что человеческое безразличие может обречь инвалида на 10 лет «домашнего ареста»? А между тем, подобные ситуации происходят буквально у нас под носом.

Симферополец Юрий последний раз выходил на улицы города на День Победы в далеком 2009 году. С того многие из нас успели вырасти, закончить университет и обзавестись семьей – а Юрий все это время безвылазно сидел дома, в пятиэтажке на окраине Гагаринского парка.

По дому мужчина вынужден передвигаться на коленяхФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Весь его мир составляла тесная хрущевка, в которой даже невозможно ездить на инвалидном кресле. Спасает его только поддержка супруги, Евгении, также имеющей инвалидность.

- Скажу вам честно, десять лет дома - это просто страшно. Там даже воздух совсем другой, не как на улице. Даже если все окна открыть - не то. И заниматься особо нечем. В советское время я плел авоськи, а сейчас они стали никому не нужны. Но никакой новой работы для инвалидов на дому не предлагается, - тяжело вздохнув рассказывает Юрий – и даже по дому передвигаться кроме как ползком, на коленях – невозможно.

И только 25 октября 2019 года мужчина впервые за много дней оказался на улице. Причина банальна - ухудшилось здоровье, необходимо было съездить в больницу. Повезло, что неравнодушные симферопольцы помогли спустить мужчину на улицу- без помощи посторонних супруга не справилась бы.

Евгения всячески поддерживает своего мужа, но без помощи государства ей приходится нелегкоФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Супруги решили воспользоваться случаем, и после посещения врача отправились в парк. Евгения признается – пока они не знают, как подняться назад, в квартиру. Но Юрию очень уж хотелось прогуляться, и впервые за долгие годы вдохнуть свежий воздух.

Мы сидим неподалеку от Вечного огня в Гагаринском парке. В теплый пятничный вечер тут многолюдно, и Юрий внимательно наблюдает за проходящими мимо людьми.

- У меня такое ощущение, что я приехал в другой город, куда- то далеко. Где-то новые дома успели построить, а где-то – новые дорожки. Люди стали совсем по- другому одеваться. Хотя во многих местах все стабильно – как тогда, так и сейчас проехать на инвалидной коляске невозможно, - делится впечатлениями мужчина, глядя на то, как резвятся две принадлежащие семье собаки.

ВНЕ ОБЩЕСТВА

Причина вынужденного затворничества Юрия - безразличие. В доме на улице Набережной он живет с самого рождения, но там до сих пор нет никаких приспособлений, позволяющих мужчине выбираться из подъезда на белый свет.

- Однажды мы добились установки пандуса, но он был под таким уклоном, что даже брат Юрия, который работал грузчиком, не мог закатить коляску наверх. Что уж там обо мне говорить, - вспоминает Евгения, - сейчас на все наши просьбы отвечают, мол устанавливайте за свой счет, решайте сами. А откуда у нас средства на это?

При этом, соседи не против установки устройства, которое облегчит жизнь инвалида. Многие относятся к его ситуации с пониманием.

- В управляющей компании сказали что максимум на что они могут пойти - это установка подъемника на балкон. Но, это довольно странное решение, потому что балкон выходит на проезжую часть во дворе, к тому же, он не ремонтировался с конца 80х годов. и самое главное - дверь с балкона ведет на кухню. Она слишком узкая для коляски, к тому же - с большим перепадом высот, да и на кухне коляске негде развернутся - рассказывает Евгения

Балкон на который управляющая компания предлагает установить подъемник расположен у проезжей частиФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Пенсия у супругов небольшая - около 10 тысяч на каждого. Этого хватает только на оплату коммунальных услуг, покупку продуктов и самых необходимых лекарств. У Евгении есть небольшая подработка на дому, она делает заколки и браслеты, продает их в гагаринском парке. Но и этих средств семью могут лишить.

- Сейчас стали гонять, требуют, чтобы оформила индивидуальное предпринимательство. Я вот на днях поеду узнавать, вроде там можно как-то устроить, чтобы был небольшой налог, - взволновано объясняет Евгения, - а очень хочется, чтобы денег хватало не только на еду и оплату счетов. Иногда хочется и одежду купить себе новую, когда старая совсем разваливается.

Изделия Евгении продаются хорошо - цена небольшая. Но в последнее время за торговлю стали штрафоватьФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

При этом, социальные службы игнорируют просьбы о помощи. А один раз Евгении даже предложили сдать мужа в интернат.

- Так и сказали, если вы не справляетесь, не можете оплачивать и коммунальные, и лечение – сдавайте в интернат. Но я когда – то в подобном учреждении сама работала, и скажу вам честно, зачастую врагу не пожелаешь такой судьбы, - объясняет женщина, - я тоже инвалид, и тут мы нужны хотя бы друг другу, а там – никто никому не нужен.

А некоторое время назад Юрию требовалась операция. Врачи были согласны провести ее, но при условии, что он к сентябрю сможет хотя бы самостоятельно вставать с кресла. Для этого было необходимо получить ряд специализированных медицинских приспособлений. В органах соцзащиты пообещали помочь с бесплатным получением всего необходимого. Однако, подошел конец октября, а ни одного предмета получено не было.

- Там, например, требовался специальный корсет. Цены на него начинаются в районах 5 тысяч рублей – для нас это неподьемные деньги, - сетует Юрий.

Больше всего он боится, что ему придется провести и следующие 10 лет взаперти. Спасение мужчины в постоянном движении, а обеспечить это в стенах хрущевки сложно. Ему необходимы прогулки и свежий воздух, но как их получить, если каждый выход на улицу – сродни подвигу?

Весь мир Юрия - это две комнаты хрущевки, между которыми может проехать коляскаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Сейчас чтобы занести мужчину в его квартиру понадобились усилия троих мужчин. При этом, искать их пришлось буквально на улице, в надежде что кто-то из прохожих не откажет в помощи инвалиду. В итоге одним из добровольцев стал сосед по подъезду, а другим- доставщик пиццы.

Чтобы занести Юрия в его квартиру нужно преодолеть всего шесть ступенек – но даже втроем нам это удается ценою больших усилий. После нескольких ступенек приходится устроить передышку – у мужчины слабые суставы, и если слишком резко потянуть его вверх – можно только навредить.

На один лестничный марш мы тратим столько же времени, сколько понадобится здоровому человеку для неспешного подъема на 5 этаж и спуск обратно. При этом нас т

После возмущения общественности за дело обещал взяться симферопольский депутат Геворг Казарян. Но подобные обещания семья слышала неоднократно, и у них уже не осталось оптимизма и веры в то, что государству они нужны.