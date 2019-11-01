2019-11-01T19:45:40+03:00
Общество

Затяжные выходные: Куда пойти и на что посмотреть в Крыму

«Комсомолка» подготовила афишу самых интересных мероприятий
Надежда ДАЦЮК
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Во всех городах полуострова пройдут праздничные концертыВо всех городах полуострова пройдут праздничные концертыФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Впереди крымчан, как и всех россиян, ждут длинные выходные: в честь Дня народного единства отдыхать будем целых три дня – 2, 3 и 4 ноября. «Комсомолка» подготовила программу на праздничные выходные.

КОНЦЕРТ ГОРАНА БРЕГОВИЧА

В Симферополе 3 ноября в 19.00 впервые выступит европейский композитор, автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы - «Время цыган», «Аризонская мечта» и «Андерграунд». В его музыкальных произведениях смесь балканского фольклора, симфонических изысков и рока.

НОЧЬ ИСКУССТВ НА НЕАПОЛЕ СКИФСКОМ

3 ноября с 17.00 до 22.00 на территории музея гостей ждут кузнечные и гончарные мастер-классы, вооруженные поединки, этнические танцы, метание копья и стрельба из лука.

Кроме того, посетители увидят оригинальные украшения и косметические принадлежности из раскопок античных памятников Крыма на выставке «Крымская Скифия: мода и аксессуары». Вход - бесплатный.

КОНЦЕРТЫ 4 НОЯБРЯ

В Симферополе праздничная вечерняя программа в честь Дня народного единства пройдет с 18.00 до 21.00 на площади им. Ленина. Концерт завершится фейерверком в 21.00.

В Евпатории концерт начнется с 17.00 на Театральной площади. Изюминкой станет выступление популярной российской певицы Рады Рай. В завершении гостей ждет фейерверк.

В Севастополе концерт можно увидеть в городском центре культуры и искусств в 13.00, а на площади Нахимова с 9.00 до 13.00 можно будет попробовать кухни народов мира.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В КИНО

«Семейка Аддамс», 12+

Мультфильм в жанре комедия для всей семьи. Правда, дети должны быть не младше 12-ти лет. По сюжету, у детей кладбище - любимая площадка для игр, а бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Знакомьтесь - семейка Аддамс.

«Терминатор: Темные судьбы», 16+

Еще помните Арнольда Шварценеггера? Его можно снова увидеть на большом экране в фильме режиссера Тима Миллера. Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего.

ВЫСТАВКА

Еще не успели посетить выставку заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова? Рекомендуем сделать это на выходных.

В Симферопольском художественном музее представлено больше 100 живописных и графических работ. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаmvision».

ИСТОЧНИК KP.RU

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