Свадьбы не будет: Экс-невеста из Севастополя собирает деньги на новое лицо

Страшная авария забрала у Дарьи Нечипоренко из Севастополя красоту и любимого человека. За пять лет девушка пережила шесть десятков операций и верит, что ей удастся стать прежней, найти свою любовь и родить ребенка.

СОБИРАЛИСЬ РАСПИСАТЬСЯ

Даша и Егор познакомились на байк-шоу в Севастополе. Тогда казалось, что это любовь на всю жизнь. Почти сразу молодой человек переехал из-за любимой из Запорожья в Севастополь.Они копили на свадьбу, но страшная авария в 2014 году разделила их жизнь на до и после.

Даша с бывшим женихом любила ездить на мотоцикле. Фото: личный архив

- Мы с Егором ехали на мотоцикле на смотровую площадку, а на перекрестке в нас врезался микроавтобус, - рассказывает КП-Крым Дарья Нечипоренко. - Мотоцикл от удара загорелся, а вместе с ним горели и мы. Тушили нас прохожие. Но меня не сразу заметили, так как я осталась под мотоциклом.

Столкновение произошло из-за того, что сидевший за рулем Егор посчитал, будто микроавтобус уступает ему дорогу. Потом выяснилось, что водитель на четырех колесах даже не заметил пару на мотоцикле.

Сразу после аварии Егора больше беспокоило состояние его мотоцикла, а не невесты, но об этом лишь спустя время Даше расскажут очевидцы ДТП.

- Он в шоковом состоянии бегал вокруг мотоцикла и даже не пытался проверить, жива ли я. Жаль, что я об этом узнала так поздно, - рассказывает девушка.

СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ

«Скорая» приехала быстро. Дарью и Егора доставили в реанимацию. Вскоре из больницы молодой человек вышел на своих ногах. А вот девушка пробыла только в реанимации три месяца и стала инвалидом. Ей присвоили пожизненно третью группу.

- Три месяца в реанимации с ожогами почти 45% тела, половина из которых глубокие, черепно-мозговая ожоговая энцефалопатия, перелом бедра - все это казалось незначительным. Помню, что тогда меня волновало, смогу ли я иметь детей, и как себя чувствует Егор, - вспоминает Дарья. - Я донимала врачей этими вопросами и передавала ему приветы.

Ожоги были и у Егора, правда не такие глубокие, как у Дарьи. Но ни переломов, ни тяжелых трав у молодого человека не диагностировали.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПАССАЖИР

В суде признали обоюдную вину водителей. Владелец микроавтобуса обещал помогать прикованной к кровати Даше. Но совсем скоро заявил, что у него своя семья и проблемы.

А возлюбленный, обещавший быть с Дашей до конца, нашел повод уйти.

- Единственной ссоры хватило, чтобы он ушел навсегда, - рассказывает девушка. - Наверное, это просто был повод. Он пропал и начал жить своей жизнью. Его родители обрушились на меня с критикой, говорили, что это я виновата, и они не хотели, чтобы он ко мне переезжал.

Пока родители Егора обрывали телефон Дарье, молодой человек позвонил ей только через полгода после расставания, чтобы поздравить с днем рождения. Позже Егор женился на другой.

БОЛЬШЕ 60 ОПЕРАЦИЙ

За пять лет после аварии за счет ОМС и на личные деньги семьи Дарьи ей сделали больше 60 операций. Помощь хирургов бесценна. Но это еще не конец: поврежденная нога у молодой девушки болит по сей день, а тело и лицо по-прежнему покрыты глубокими шрамами. Рассчитывать на квоту теперь не приходится, так как пожизненный статус инвалида говорит о том, что лечить последствия аварии никто не будет.

После шести десятков операций на лице еще есть шрамы. Фото: личный архив

- Когда оперировали ногу, давали шанс 50 на 50 - либо разработается, либо нет. Получилось второе. В Севастополе врачи разводят руками и говорят, мол, хромай, - негодует Дарья. - Единственный, кто готов провести операцию - врач из Владикавказа. Но все упирается в деньги и время. Оперировать нужно сейчас, пока сустав более-менее живой и время окончательно не упущено.

Во Владикавказе девушке могут не только прооперировать больную ногу, но и сделать липофилинг лица, а это дает ей надежду стать если не прежней, то хотя бы избавиться от части дефектов, напоминающих об аварии.

Сейчас Дарье нужно собрать больше 250 тысяч рублей - это цена операции на ноге и липофилинга. Но ни у девушки, ни у родителей таких средств нет.

- И это далеко не финиш, а только первый этап. Мне ведь нужно оперировать все тело: руки, ноги, живот, грудь - все усеяно шрамами, - плачет девушка.

Дарью ждут в клинике 28 ноября. Учитывая сроки, без помощи ей не обойтись. А все что смогла отложить девушка - 27 тысяч рублей.

ТАКУЮ ДАШУ НА РАБОТЕ НЕ ЖДУТ

До аварии девушка работала в туристической сфере. Она имеет три специальности: повар, специалист гостиничного хозяйства и экономист. Но это не помогает ей трудоустроиться. На работе Дарье дали понять, что ей здесь не рады.

Сейчас она трудится администратором в спорткомплексе Нахимовского училища: здесь нет фейсконтроля. Но зарплаты едва хватает на жизнь.

- Мне очень хочется жить без боли, встретить настоящего мужчину и родить ребенка. Но без операции все это просто фантастика.

Помочь Дарье можно, связавшись с ней по телефону +79788290885.

Помочь можно и по реквизитам: Нечипоренко Дарья Валерьевна

- Карта РНКБ: 2200021054440706