В Крыму впервые получили оливковое масло мирового уровня

В Крыму начали выращивать оливки для промышленного производства оливкового масла. Новую отечественную отрасль сельского хозяйства осваивают ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

По словам проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева, полуостров был выбран неслучайно в качестве тестовой площадки. Южный берег Крыма является единственной территорией в России, на которой возможны выращивание сортов и закладка садов оливки с точки зрения сбора коммерчески интересного урожая.

Ученые уже получили первые практические результаты в этой отрасли. В текущем году сотрудники КФУ собрали урожай на собственном участке оливковой рощи в Форосе и впервые в истории вуза получили оливковое масло первого холодного отжима. Продукт передали в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии для исследования его состава.

Полученное масло не просто соответствует мировым стандартам, а по некоторым показателям и превосходит их, считают в КФУ.

- Это оливковое масло первого холодного отжима. То масло, которое сегодня продается в магазинах, производится в условиях повышения температуры самого продукта. Соответственно, выход масла увеличивается, но его качество становится хуже. Наш продукт априори по себестоимости дороже, но по качественным характеристикам он лучше, - подчеркнул Михаил Сергеев.

Руководство университета в дальнейшем намерено открыть центр по производству посадочного материала оливки, а также заложить новую рощу в один гектар в защищенном грунте на базе одного из филиалов. Также вуз оставит небольшое производство элитного оливкового масла для усовершенствования технологии - эта работа ведется совместно со специалистами Никитского ботанического сада.

- В будущем мы надеемся заинтересовать промышленность, которая захочет развивать в России новую отрасль – производство оливкового масла. Наша задача сейчас – совершенствовать полученные результаты. Промышленному партнеру мы должны предложить наилучшие технологии, сорта, схемы закладки садов, наиболее эффективную систему защиты растений, а также предоставить лучшие технологии по производству масла, - добавил Михаил Сергеев.

Оливе по душе климат Южного берега Крыма. Фото: пресс-служба КФУ

Тем не менее, ученым еще предстоит решить проблему ограниченности мест для высадки оливок. На данный момент деревья маслины дают стабильный урожай лишь на территории Южного берега Крыма, так как культура не выдерживает температуры ниже -14 градусов.

Ученые КФУ уже ищут варианты преодоления этого барьера научным путем. В частности, в университете рассматривают возможность выведения морозостойких сортов или выращивания оливок в защищенном грунте.