В Крыму пришвартовался парусник-красавец: Судно шло из Карелии 38 дней

В «Артеке» торжественно встретили новое учебное парусное судно - двухмачтовую гафельную шхуну.

Парусник из Петрозаводска добрался до гавани «Артека».Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Со дня спуска на воду в Петрозаводске парусник прошел более 4000 километров к порту постоянной приписки – гавань «Артека».

- За 38 суток, которые мы прошли по внутренним водам России, убедились в высочайших мореходных качествах шхуны: она доказала способность безопасно совершать плавания, - рассказал КП-Крым Александр Верховский, руководитель морских программ МДЦ «Артек», капитан II ранга запаса.

Шхуна прошла долгий путь до берегов Крыма.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

На шхуне артековцы будут обучаться по морским программам «Артека» и его тематического партнера «Молодежной морской лиги». Дети погрузятся в историю и традиции русского флота, а со следующего года смогут выходить под парусами в трехдневный поход вдоль крымских берегов.

- Это дополнительный стимул для детей, чтобы попасть в «Артек» и испытать себя на борту этого уникального корабля, - сказал Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек» . – Подняться на борт смогут воспитанники морских клубов и дети, выразившие желание и прошедшие отбор.

Корабелам-артековцам теперь предстоит подготовить судно к полноценной службе в детском флоте и выбрать паруснику красивое название.

СПРАВКА «КП»

Шхуна построена на верфи исторического судостроения «Варяг» в Петрозаводске на средства Фонда президентских грантов.

Ходовые испытания успешно пройдены в Онежском озере. После этого из Петрозаводска шхуна прошла через Вытегру, Череповец, Кострому, Козьмодемьянск, Саратов. Затем - Волго-Донской канал – Ростов-на Дону – Керчь и порт «Артек».

ТТХ (тактико-технические характеристика)

Длина корпуса - 16,5 метров, ширина – 4,5.

Водоизмещение – 26 тонн.

Мощность двигателя – 60 лошадиных сил.

Площадь парусов – 120,4 кв.м.