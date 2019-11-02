В Крыму пришвартовался парусник-красавец: Судно шло из Карелии 38 дней
В «Артеке» торжественно встретили новое учебное парусное судно - двухмачтовую гафельную шхуну.
Парусник из Петрозаводска добрался до гавани «Артека».Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ
Со дня спуска на воду в Петрозаводске парусник прошел более 4000 километров к порту постоянной приписки – гавань «Артека».
- За 38 суток, которые мы прошли по внутренним водам России, убедились в высочайших мореходных качествах шхуны: она доказала способность безопасно совершать плавания, - рассказал КП-Крым Александр Верховский, руководитель морских программ МДЦ «Артек», капитан II ранга запаса.
Шхуна прошла долгий путь до берегов Крыма.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ
На шхуне артековцы будут обучаться по морским программам «Артека» и его тематического партнера «Молодежной морской лиги». Дети погрузятся в историю и традиции русского флота, а со следующего года смогут выходить под парусами в трехдневный поход вдоль крымских берегов.
- Это дополнительный стимул для детей, чтобы попасть в «Артек» и испытать себя на борту этого уникального корабля, - сказал Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек» . – Подняться на борт смогут воспитанники морских клубов и дети, выразившие желание и прошедшие отбор.
Корабелам-артековцам теперь предстоит подготовить судно к полноценной службе в детском флоте и выбрать паруснику красивое название.
СПРАВКА «КП»
Шхуна построена на верфи исторического судостроения «Варяг» в Петрозаводске на средства Фонда президентских грантов.
Ходовые испытания успешно пройдены в Онежском озере. После этого из Петрозаводска шхуна прошла через Вытегру, Череповец, Кострому, Козьмодемьянск, Саратов. Затем - Волго-Донской канал – Ростов-на Дону – Керчь и порт «Артек».
ТТХ (тактико-технические характеристика)
Длина корпуса - 16,5 метров, ширина – 4,5.
Водоизмещение – 26 тонн.
Мощность двигателя – 60 лошадиных сил.
Площадь парусов – 120,4 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU