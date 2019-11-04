2019-11-04T08:18:00+03:00
Общество

Актриса культового фильма «Солярис»: В Крыму я чувствую себя прекрасно, как дома!

Наталья Бондарчук готовит подарок детям Евпатории
София ЯКУБОВА
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Наталья Бондарчук считает, что с Крыма началась ее творческая жизнь. Фото:Наталья Бондарчук/FBНаталья Бондарчук считает, что с Крыма началась ее творческая жизнь. Фото:Наталья Бондарчук/FB
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Актриса Наталья Бондарчук стала кинозвездой после того, как сыграла главную роль в культовом фильме «Солярис».

Роль Хари в киноленте «Солярис» сделала актрису знаменитой. Фото: кадр видео

Роль Хари в киноленте «Солярис» сделала актрису знаменитой. Фото: кадр видео

Загадочная, волшебно-привлекательная, неземная: такой вошла в историю кинематографа ее героиня по имени Хари.

- В Крыму я всегда чувствую себя прекрасно, как дома! С полуостровом меня связывает известная история: я приехала сюда в 1972 году, сниматься в фильме «Солярис» Андрея Тарковского, - рассказала КП-Крым Наталья Бондарчук, киноактриса, кинорежиссер, сценарист. - Здесь же я работала и над своим первым фильмом «Живая радуга». Отсюда, с Крыма началась моя творческая жизнь!

Наталья Бондарчук приехала в Евпаторию на юбилей Центра для детей-сирот. Фото: София ЯКУБОВА

Наталья Бондарчук приехала в Евпаторию на юбилей Центра для детей-сирот.Фото: София ЯКУБОВА

В Евпаторию актриса приехала из Москвы, чтобы поздравить ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» с юбилеем: за 70 лет здесь обогрели, воспитали и дали путевку в жизнь более 17 тысячам мальчишек и девчонок.

- Я детьми занимаюсь всю жизнь! Имею своих, но чужих детей не бывает! – сказала КП-Крым Наталья Бондарчук. - Я всегда стараюсь понять, что нужно конкретному ребенку. В чем его талант. Им нужна ласка, как правило. Профессиональный коллектив центра в Евпатории из года в год передает самое важное этим детям - веру в жизнь и в себя!

На именины, как правило, не приходят с пустыми руками. И актриса позаботилась о подарке на юбилей Центра: - Я готовлю документальный фильм про детей и их воспитателей!

Свой фильм Наталья Бондарчук начала снимать в Испании: - Я нашла детей испанских воспитанников детского дома в Евпатории и взяла у них интервью. Фильм будет очень интересный.

Премьера фильма «Наши дети» планируется весной 2020 года.

СПРАВКА КП

Кинофильм «Солярис» - драма, снятая Андреем Тарковским в 1972 году.

В ленте этические проблемах человечества, рассматриваются через призму контактов с внеземным разумом. В главных ролях Донатас Банионис и Наталья Бондарчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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