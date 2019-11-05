Вы тут больше не живете: Крымчан лишают недвижимости в садовых кооперативах

Покупая недвижимость по членской книжке в садовых товариществах (СТ), стоит помнить, что своей собственности вы можете лишиться в любой момент. Благодаря мошенникам или по решению членов кооператива. Последние могут просто не принять вас в сообщество, либо исключить из него.

БЕЗ ДОМА, ДЕНЕГ И МЕЧТЫ

В 2013 году Александр Бахтиаров из Симферополя купил небольшой домик в коллективных садах в Каменке. Продавцу при председателе и свидетелях мужчина передал 10 тысяч долларов. Продавец написал заявление об исключении из членов СТ, а покупатель о включение его в это объединение. Взамен председатель садового товарищества обещала выдать Александру членскую книжку, свидетельствующую, что он теперь член СТ.

- Мы копили на дом всей семьей, - рассказывает КП-Крым Бахтиаров. - У мамы астма и онкология, и мы мечтали перебраться в домик подальше от города. Вариант в Каменке мне приглянулся из-за озера с ивами, расположенного рядом. Представлял, как мы будем там гулять. Даже купил собаку.

Почти сразу после покупки в дом Бахтиаровых пришло несчастье - умер 28-летний брат Александра, и семье было не до переезда. На фоне этого из-за сильного стресса Александр попал в больницу, а пока он поправлялся, председатель садового товарищества занялась оформлением членской книжки. Правда, не на имя Бахтиарова, а на имя своего сына.

- Узнав, что я в больнице, председатель садоводческого товарищества переоформила мой участок и садовый дом на своего сына. Затем нашла нового покупателя. Когда я приехал, там уже жила другая семья с маленьким ребенком. Я спросил кто эти люди, а они сказали, что купили дом у сына председателя товарищества, - вспоминает Бахтияров.

Выселять новых владельцев из своего дома Александр не стал, руководствуясь тем, что они, как и он, стали жертвами мошенничества. Мужчина обратился в полицию. На его стороне выступил продавец, который подтвердил, что дом у него купил именно Бахтиаров.

СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ

В 2018 году суд назначил председателю СТ, обвиняемой по статье «мошенничество», 2 года 6 месяцев лишения свободы условно и компенсацию ущерба по курсу 2013 года. С учетом того, что в 2018 цены на недвижимость выросли в два раза, сумма оказалась смешной – 321 тысяча рублей. Но и ее, по словам Александра, выплачивать ему никто не собирался: за все время он получил лишь 30 тысяч, которые на суде первой инстанции были сочтены за раскаяние председателя СТ и сопутствовали смягчению приговора.

- Я подал апелляцию. Суд отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства по месту регистрации ответчика, - говорит потерпевший.

Заседания состоятся в ноябре. Теперь сумма компенсации составлена на основании официальной государственной судебной экспертизы и оценки участка и садового дома. Она составляет 1,3 миллиона рублей.

- Все эти годы я с больной матерью проживаю в комнате общежития, не имея возможности ни жить в купленном мной доме, ни купить новое жилье, - объясняет Александр.

Мужчине приходится работать в две смены, ухаживать за престарелой больной мамой и спасть на надувном матрасе. Своего алабая по кличке Бой мужчина навещает в доме друга, куда животное пришлось пересилить из крохотной комнатушки в общежитии.

МЫ ВАС НЕ ЗНАЕМ

Владельцы недвижимости в садовых товариществах рискуют столкнуться и с тем, что неугодных дачников можно исключить из членов объединений на общем собрании или же вовсе не принять их в него. По закону, для этого нужны объективные причины, но как показывает история семьи Самусевых из Симферополя - не всегда.

В 2013 году они купили два смежных участка с небольшой дачей в Симферопольском районе. За недвижимость отдали около 8 тысяч долларов. Взамен получили членскую книжку и расписку от бывшего собственника. А после Самусевы изрядно потратились на подключение электроэнергии.

Несколько лет они платили членские взносы, а когда семья подняла вопрос о целесообразности высоких членских взносов, которые, по их мнению, не использовались по назначению, выяснилось, что Самусевы не являются членами кооператива, поэтому на своих земельных участках они никто.

- Нам дали членскую книжку, мы платили членские взносы, а после выяснилось, что мы вообще не стали членами кооператива, так как нас якобы в него не приняли, - объясняет Светлана. - Нам демонтировали линию электропередач и перерыли подъезд к даче.

Во время разбирательств была озвучена официальная версия: семейная чета не стала членами сообщества и лишилась имущества, так как якобы не ухаживала за земельным участком. По мнению правительства садового кооператива, Самусевы должны были выращивать овощи и высаживать деревья.

Светлана уверена, что на самом деле председателю садового кооператива не понравилось то, что дачники пожелали узнать, куда идут деньги, которые они платили в фонд садоводческого потребительского кооператива.

Свое право на дом и землю Самусевым пришлось отстаивать в суде. Фемида встала на их сторону, но, по сути, от этого ничего не изменилось.

- Решение общего собрания, на котором нас решили не принимать в товарищество, суд признал недействительным. Теоретически председатель должна собрать общее собрание и выставить на голосование вопрос по принятию нас в члены кооператива. Но этого не происходит, - сокрушается Светлана.

КОМПЕТЕНТНО:

Евгений Куликов, юрист:

- Чтобы не стать заложником ситуации, необходимо тщательно подходить к вопросу приобретения недвижимости, иначе вместо переселения в новые апартаменты, вас ждут судебные разбирательства и еще неизвестно, устроит ли вас вердикт Фемиды. Покупка недвижимости по расписке - пережитки украинского прошлого, которые доставили немало хлопот уже в российском Крыму. Сделки должны оформляться, как этого требует законодательство. Чтобы продать участок у продавца должно быть зарегистрировано право собственности. Нельзя купить то, чего нет в Росреестре, так как объект фактически исключен из делового оборота, который не может являться субъектом сделки.