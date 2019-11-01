2019-11-01T12:52:45+03:00
Общество

Ваши дети – ваши проблемы: Семье из Евпатории не дают ни жилья, ни ипотеки

Многодетные крымчане ютятся в съемной квартире в надежде на государство
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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В многодетной семье рады пополнению, но жилищные условия оставляют желать лучшегоВ многодетной семье рады пополнению, но жилищные условия оставляют желать лучшегоФото: Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Тройняшки Вера, Надежда и Любовь появились на свет в семье евпаторийцев Кравченко в 2018 году. Радостная весть о том, что беременность многоплодная окрылила родителей и повергла в шок. Недвижимость четы - 38 м2 под черновую отделку, взятые в ипотеку. Как правило, решить жилищный вопрос таким семьям помогает государство. Но это на материковой части РФ. К сожалению, в Крыму эта практика не внедряется.

Тройни рождаются редко, особенно если они не плод вспомогательной репродуктивной технологии – ЭКО. Поэтому во многих регионах России для семей, в которых одновременно появились трое и больше детей предусмотрены дополнительные государственные меры поддержки. Например, предоставление субсидий на покупку квартир или выдача недвижимости. В надежде, что такая практика будет применяться и в Крыму, семья Кравченко обратилась за помощью к республиканским властям.

Тройняшки - большая редкость Фото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

Тройняшки - большая редкостьФото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

НА КАЖДОГО - ПО 6 МЕТРОВ

Чета Кравченко из Евпатории – коренные крымчане. Кроме девочек в их семье уже воспитывается 12-летний сын Никита. Однокомнатная квартира была взята в ипотеку еще до рождения тройняшек. После их появления на каждого члена семейства приходится чуть более шести квадратных метров в квартире. К тому же, жилье находится под обременением, так как взято в военную ипотеку.

Сейчас Андрей и Марина Кравченко снимают двухкомнатную квартиру в Новофедоровке. Благо, что Минобороны покрывает эти расходы, но это до тех пор, пока 36-летний глава семьи не выйдет на пенсию. Ютятся они там впятером, так как Никита пошел по стопам отца и учится в военном училище.

– В мае муж обращался к главе Крыма Сергею Аксенову. Он обещал подумать, чем сможет помочь, – рассказывает КП-Крым Марина Кравченко. – Но, пока решения нет: в Министерстве труда и социальной защиты говорят, что нам ничего не положено. То же самое говорят и в администрации Евпатории.

В итоге семью поставили перед фактом, что не могут поставить их на учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как исходя из доходов семьи они не являются малоимущими. При этом в льготной ипотеке (под 6% годовых для многодетных семей) Кравченко отказали, посчитав доходы семьи слишком маленькими.

НА ПОДАРКИ ДЕНЕГ НЕТ

В Министерстве труда и соцполитики республики КП-Крым рекомендовали обращаться к чиновникам евпаторийской администрации. Но и там разводят руками, отмечая, что такие подарки как жилплощадь они не в силах преподносить семьям с тройней, ведь Евпатория –дотационный город.

– У нас город с дотационным бюджетом и сегодня по законодательство у нас формируется очередь на получение жилья, земельных участков. Но получить землю или квартиру может только семья, признанная малоимущей, – заявил врио главы администрации Евпатории Роман Тихончук и добавил, что готов более подробно рассмотреть ситуацию Кравченко.

По словам Марины, поддержка семей, которые вмиг оказались многодетными, сегодня крайне важна на уровне всего Крыма. Ведь помимо увеличения количества членов семьи доходы не меняются, а, следовательно, без господдержки найти решение жилищной проблемы невозможно.

– Наши расходы превышают доходы, так кто же мы разве не малоимущие? – негодует Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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