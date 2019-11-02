Он с детства был отличником: Как школьник из Крыма смог победить рак

Женя Твердохлебов – 17-лений житель Малого Маяка – победил рак. Мальчик мог стать золотым медалистом, но из-за опухоли головного мозга вынужден учиться с нуля. Он даже не может выйти на улицу: на узких лестничных пролетах общежития подъемник для инвалидной коляски, на который собирали всем миром, не разворачивается.

БЫВШИЙ ОТЛИЧНИК РАЗУЧИЛСЯ ГОВОРИТЬ

В школе Женя учился на отлично. Ему пророчили золотую медаль. Но в 2016 году опухоль головного мозга внесла свои коррективы в планы на будущее. Мальчик был вынужден сменить школьную парту на больничную койку.

Женю прооперировали в Москве лучшие нейрохирурги страны, а дальше: лучевая терапия, восемь курсов химиотерапии, кома.

Сегодня об опухоли напоминают лишь последствия ее лечения: подросток не может передвигаться и плохо разговаривает. Но это пока.

– Мы делали МРТ и по нашему основному заболеванию все чисто, – рассказывает мама Жени Ольга Машанова. – Все без рецидивов, и я очень надеюсь, что это победа. Он и ходить, и говорить будет. Эти нарушения произошли после комы, в которую он впал после очередного курса химиотерапии – через год после операции. Тогда мне сказали, что никто не виноват.

ПОМОГАЕТ ФОНД ХАБЕНСКОГО

Двигательные навыки Женя по крупицам восстанавливает с помощью реабилитолога и заново учится говорить с логопедом. Прогресс есть: он кушает сам, пытается пить и говорить, но этого мало. Занятия платные, а потому нерегулярные. В государственной реабилитации медицинские учреждения Жене отказывают.

– Когда видят наш основной диагноз – отказывают. У него гидроцефалия, шунтирование. Я обращалась в начале лета в реабилитационный центр в Симферополе, сказали, что у них до конца года все забито. Сейчас мы в частном порядке привозим реабилитолога из Алушты, а логопед переехала, поэтому пока занятия не так как часто, как хотелось бы, – продолжает Ольга.

Проблемы не только с реабилитацией, но и с лекарственным обеспечением. Закупаемый за счет бюджета от судорог «Леветинол» мальчику не подходит, а дорогостоящую «Кеппру» семье не потянуть. Благо есть фонды, которые помогают больным детям.

– «Кеппру» нам помогает закупать фонд Хабенского, сказали, что пока могут, будут помогать. Мы ее три года уже принимаем. В месяц необходимо 3 флакона, каждый стоит 3,5 тысячи рублей, – уточняет женщина.

ЗАЛОЖНИК СВОЕЙ КОМНАТЫ

Комнату в общежитии, где Ольга живет с сыном, она получила еще в 1995 году. Тогда женщина работала учителем в школе Малого маяка. Места семье едва хватало, а сейчас в комнатушке и вовсе не развернуться. Большую часть площади занимают две кровати, инвалидное кресло, а еще подъемник для инвалидной коляски, который из-за узких лестничных проходов в общежитии оказался непригодным. Теперь он пылится в комнате.

Не осталось даже свободного места для вертикализатора, с помощью которого Женя мог бы учиться становиться на ноги. В итоге подросток не может ни восстанавливаться, ни выходить на улицу.

Отчим Александр – бывший военный летчик. 27 лет стоит в квартирной очереди, и положенная ему жилплощадь могла бы изменить ситуацию.

– Мы были в исполкоме, и нам было сказано, что он 11 в льготной очереди на получении квартиры. Но когда эта очередь до него дойдет, они даже сказать не могут. Муж написал заявление, что на его попечительстве находится ребенок инвалид, может хоть это как-то изменит ситуация, – надеется Ольга.

ЧИНОВНИКИ ПОКА ТОЛЬКО ОБЕЩАЮТ

В администрации Алушты корреспонденту КП-Крым заявили, что разбираются с ситуацией Евгения Твердохлебова. Мальчика обещают поставить на квартирный учет и обеспечить реабилитацией.

– Мы туда выедем вместе с социальной службой, – заявила КП-Крым глава администрации города Галина Огнева. – И сделаем все, что возможно. Я возьму у них заявление о постановке на льготную очередь, возьму с собой главврача, и мы во всем разберемся.