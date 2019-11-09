2019-11-09T16:18:01+03:00
Общество

Интерьеры поездов в Крым: Как выглядят составы, которые пойдут по Крымскому мосту

Перевозчик опубликовал снимки вагонов изнутри [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Вот такие вагоны повезут пассажиров на полуостров и обратноВот такие вагоны повезут пассажиров на полуостров и обратно
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Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" показал интерьеры поездов, которые повезут пассажиров через Крымский мост. Фото опубликованы на официальном сайте компании.

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

С 23 декабря в Крым начнут ходить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

В одноэтажном поезде № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь будут вагоны купе и плацкарт, а в двухэтажном поезде № 27/28 Москва - Симферополь - вагоны СВ и купе.

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

В купе - по две нижних и верхних полки по 60 сантиметров шириной.

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

В каждом вагоне перевозчик обещает кондиционеры и биотуалеты, чай и кофе, постельные принадлежности, товары в дорогу. В составе каждого поезда будут работать вагоны-рестораны.

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

ИСТОЧНИК KP.RU

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