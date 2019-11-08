Наука вне санкций и границ: КФУ выходит на международную арену

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского продолжает восстанавливать международные связи в научной и образовательной сфере, шаг за шагом нивелируя санкционный режим стран Запада.

Настоящим прорывом научной блокады КФУ стала презентация разработок университета на престижной международной выставке IENA «Идеи, изобретения и инновации» в немецком Нюрнберге.

- Мы рассмотрели возможности сотрудничества и выхода российских инновационных предприятий на германский и европейский рынок, провели презентации разработок и инновационных технологий российских университетов и обсудили возможности подготовки и выполнения совместных научно-исследовательских проектов российскими и немецкими учеными-исследователями, - рассказал проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин, представлявший вуз в Германии.

По результатам выставки между научным сообществом и представителями КФУ достигнуты договоренности по преодолению санкционного режима и развитию дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в сфере научных разработок.

Проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин на выставке в Германии.

В свою очередь вице-президент Международного союза приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям Геннадий Попов подчеркнул, что участие Крымского федерального университета в международной выставке – это уже само по себе большое достижение.

- Это большой шаг на пути укрепления сотрудничества Крымского университета с Германией. Несмотря на политические противодействия международному сотрудничеству, ряд направлений имеет очень хорошую перспективу – это сотрудничество в области медицины, реабилитации инвалидов. Также очень интересны открытия в области палеонтологии, связанные с пещерой «Таврида» и ее исследованием, – отметил Геннадий Попов.

Одновременно с продвижением на Запад ученые университета не забывают об укреплении отношений с восточными партнерами – в частности с коллегами из Ирана. В эти дни делегация Крымского федерального университета находится с официальным визитом в Исламской Республике Иран.

Встреча делегации ученых КФУ с иранскими коллегами

В рамках визита планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве с несколькими иранскими вузами. На встречах иранские и крымские ученые обговорят возможность открытия совместных летних школ. Также стороны заинтересованы в реализации сетевых образовательных программ.

Ну а в начале следующей недели делегаты Крымского федерального университета отправятся уже в Китай – для встречи со студентами и преподавателями университетов Поднебесной.