Директор «Ортомедцентра»: Мы обеспечим качественную реабилитацию после травм и операций опорно-двигательного аппарата тысячам крымчан

Вакуум в посттравматической реабилитации

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни подвернул лодыжку, надорвал спину, вывихнул плечо, сломал руку или ключицу. Специалисты отмечают, что подобные травмы – одни из самых распространенных в жизни человека. Ну а в осенне-зимний период в крымских больницах нет отбоя от пациентов с ушибами, вывихами, растяжениями и переломами любой сложности. На полуострове множество как государственных, так и частных медучреждений, которые проводят оперативные вмешательства на опорно - двигательном аппарате и оказывают первичную экстренную помощь больным с травмами и заболеваниями скелета и позвоночника. Тем не менее, к сожалению, в Крыму практически нет узкоспециализированных центров, которые предлагают пациентам качественную и всестороннюю реабилитацию после перенесенных травм и повреждений. Огромная проблема - пройти квалифицированную восстановительную помощь в послеоперационном периоде. Ведь успешно проведённая операция на опорно-двигательном аппарате - это только 50% успеха. Остальное- это качественная реабилитация и желание больного как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Местные бюджетные учреждения не учитывают специфику лечения последствий травм, и за реабилитацией высокого уровня крымчанам приходится ехать на материковую часть России. Кроме того, существующие структурные подразделения реабилитации в поликлиниках и больницах в Крыму не обладают современным оборудованием для подобных процедур.

Манипуляционный кабинетФото: Степан ОСТИНОВ

- Это действительно огромная проблема для здоровья жителей целого региона. В течение 3 недель после операции или травмы формируется рубцовые процессы, которые приводят к ограничениям движений в суставах – контрактуры. Поэтому нужно как можно раньше начинать разрабатывать суставы, используя принцип ранней функции и поздней нагрузки на поврежденный сегмент организма. А для этого нужно системно, профессионально заниматься реабилитацией с использованием современного оборудования. Чтобы помочь тысячам крымчан получить высококачественное лечение последствий травм и операций, мы открываем в Симферополе специализированную клинику, - рассказал ортопед-травматолог высшей категории, директор клиники «Ортомедцентр» Павел Ващенко.

Аппарат для разработки лучезапястного сустава (Германия)Фото: Степан ОСТИНОВ

Оборудование клиники не имеет аналогов в Крыму

Клиника «Ортомедцентр» специализируется на нескольких видах медицинских услуг:

1. консервативное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночного столба, артрозы крупных и мелких суставов, воспалительные заболевания связочного аппарата);

2. комплексная реабилитация последствий перенесенных травм любого происхождения;

3. реабилитация после проведения операций на опорно-двигательном аппарате(в том числе эндопротезирование крупных суставов);

4. комплексное медикаментозное лечение заболеваний опорно- двигательного аппарата;

5. аппаратный лимфодренаж( лечение послеоперационных отеков)

Стол для аппаратной кинезитерапииФото: Степан ОСТИНОВ

- Наш центр укомплектован уникальным высокотехнологичным оборудованием для реабилитации опорно-двигательного аппарата, аналогов которого нет в Крыму. Это аппараты производства США и Германии последнего поколения с индивидуальным программированием, что позволяет подобрать индивидуальную программу реабилитации под каждого пациента, - продолжает Павел Ващенко. – Такое оборудование позволяет уже через неделю после операции начать разработку суставов, а это сводит к минимуму возникновение контрактур и позволяет в кратчайшие сроки восстановить полноценное движение поврежденных конечностей.

Аппарат для разработки плечевого и локтевого суставов (Германия)Фото: Степан ОСТИНОВ

Отделения для суставов, позвоночника и медпроцедур

В структуре «Ортомедцентра» есть три специализированных отделения: вертебрологическое, отделение для лечения последствий травм конечностей и суставов, а также процедурное отделение.

Аппарат для активно-пассивной разработки коленного и тазобедренного суставовФото: Степан ОСТИНОВ

Вертебрологический зал предназначен для лечения заболеваний позвоночного столба. Здесь находятся массажный стол, профилактор Евминова и главное – уникальный аппарат для кинезиотерапии шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.

- Интеллектуальное программное обеспечение аппарата позволяет автоматизировать процессы массажа, лечебной физкультуры и найти индивидуальный подход к проблеме конкретного пациента, - поясняет директор «Ортомедцентра».

В отделении лечения последствий травм конечностей и суставов также представлены уникальные аппараты для разработки голеностопного, тазобедренного, коленного, лучезапястного, плечевого и локтевого суставов. Все аппараты проходят для реабилитации пациентов абсолютно любого возраста, а с некоторым оборудование можно работать даже в домашних условиях.

Процедурный кабинетФото: Степан ОСТИНОВ

Сотрудники «Ортомедцентра» - высококвалифицированные ортопеды-травматологи, врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, опытные специалисты в сфере реабилитации, физиотерапии и массажа. Все аппаратные процедуры проходят под пристальным контролем персонала медцентра.

В комплексном реабилитации немаловажно и медикаментозное лечение - для этого в центре создано отдельное процедурное отделение. Здесь проводятся внутривенные и внутримышечные инъекции, а также лечебно-диагностические блокады. В отделении соблюдены строгие условия стерильности.

Открытие «Ортомедцентра» запланировано на ноябрь!

- Мы планирует открытие нашего центра уже в ноябре. В первые месяцы лечение будет проходить только на платной основе, однако в ближайшем будущем мы сможем принимать пациентов по полису ОМС. Кроме того, специалисты медцентра при необходимости могут выезжать на дом для проведения процедур.

ВНИМАНИЕ!

В первые две недели после открытия «Ортомедцентра» консультация у специалистов – БЕСПЛАТНАЯ!

Для льготных категорий действует гибкая система скидок.

КОНТАКТЫ

Адрес: Симферополь, ул. Тургенева, 20.

Режим работы: Пн-Сб с 9.00 по 18.00

E-mail: orthomedc@gmail.com

Телефон: +7978 7110808