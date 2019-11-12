«Крымгазсети» предупреждают абонентов о мошенниках

В последнее время участились случаи мошенничества с целью получения выгоды от абонентов ГУП РК «Крымгазсети».

В филиалы предприятия и правоохранительные органы Республики обращаются граждане с жалобами на фирмы, которые проводят работы по установке сигнализаторов загазованности в квартирах и частных домовладениях, осуществляют ремонт и замену газового оборудования, занимаются техническим обслуживанием газопроводов и газового оборудования, представляясь работниками ГУП РК «Крымгазсети», либо ссылаясь на договорные отношения с предприятием.

Так, за последние 2 недели в аварийно-диспетчерскую службу 104 обратилось более 100 абонентов, которые пострадали от действия мошенников, и это только по Симферополю. Для убедительности в удостоверениях мошенники используют государственную символику Российской Федерации, что категорически запрещено законом.

Установка сигнализаторов загазованности в квартире или частном домовладении не является на сегодняшний день обязательной, только если она не предусмотрена проектом на газификацию.

Установка самого сигнализатора без установки электромагнитного клапана не имеет смысла. Сигнализатор подает сигнал об утечке природного газа, либо наличии угарного газа в помещении, а быстродействующий электромагнитный клапан, на основании этого сигнала, прекращает подачу газа в газовое оборудование.

Работники ГУП РК «Крымгазсети» не занимаются продажей сигнализаторов загазованности!

Не стоит также доверять техническое обслуживание, ремонт и замену газового оборудования специалистам, не имеющим профильного образования, соответствующей квалификации, навыков и знаний для производства таких работ.

Большая часть аварийных ситуаций и неисправностей в работе системы газоснабжения происходит по вине таких «специалистов». Самовольно вторгаясь в действующую систему газоснабжения жилых домов и квартир, производя самостоятельно замену газового оборудования, либо привлекая к выполнению этих работ случайных лиц, вы подвергаете смертельной опасности себя и своих близких.

Ко всем, кто самовольно устанавливает, заменяет и ремонтирует газовое оборудование, применяются суровые меры воздействия: отключение от системы газоснабжения, привлечение к административной и уголовной ответственности.

Стоит отметить, что приобретать газовые счетчики, сигнализаторы загазованности, краны, шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных фирм очень рискованно. Для этого существуют специализированные магазины.

Каждому пользователю газового оборудования необходимо помнить, что газ – это источник повышенной опасности и все действия, связанные с ним, должны проводить только специалисты - представители специализированной организации.

Пришедший к вам в дом сотрудник ГУП РК «Крымгазсети» при себе должен иметь удостоверение предприятия, быть одетым в спецодежду и иметь профессиональный инструмент.

Особенно опасно непроверенное оборудование в многоквартирном доме, поскольку в случае взрыва или утечки газа может пострадать не только собственник помещения, но и все жильцы.

Только после осмотра газовых приборов специалистами, можно гарантировать их правильную работу и безопасность.

Пришедший к вам в дом сотрудник ГУП РК «Крымгазсети» при себе должен иметь удостоверение предприятия, быть одетым в спецодежду и иметь профессиональный инструмент. Узнать информацию о том, является ли специалист сотрудником Крымгазсети, можно позвонив по телефонам: 104 или 27-22-98, назвав его фамилию, имя и отчество. О плановых работах по ремонту систем газоснабжения либо техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования абоненты могут узнать по этим же номерам. О выполнении таких работ дополнительно абоненты оповещаются через объявления на информационных досках около подъездов многоквартирных или частных домов.

ГУП РК «Крымгазсети» напоминает своим потребителям о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также выполнения комплекса работ по техническому обслуживанию газового оборудования, установленного в многоквартирном доме или частном домовладении.

06.10.2017 года вступили в силу изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 N1091 в Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, и изменилась периодичность выполнения данного вида работ: «Исполнитель по договору обязан осуществлять техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, предусмотренного приложением к данным Правилам».

В связи с тем, что с момента принятия закона не все абоненты как физические, так и юридические лица, а также УК, ТСН, ЖСК, ЖК и др. заключили договоры, а количество аварий увеличилось, 5 декабря 2016 г. был принят федеральный закон № 412-ФЗ, на основании которого:

«Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Убедительно просим жителей жилых газифицированных домов не допускать к своему газопотребляющему оборудованию лиц, не являющихся специалистами предприятия и не имеющих удостоверения сотрудника ГУП РК «Крымгазсети».

Во избежание отключения просим заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, поддерживать в исправном состоянии газовое оборудование, своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, вовремя оплачивать услуги за потребленный газ, неукоснительно соблюдать правила использования газа и газовых приборов.

Крымгазсети – мы заботимся о вашей безопасности!