2019-11-13T14:29:15+03:00
Наука

Крымский федеральный университет присоединился к международной сети Fab Lab

Теперь студенты КФУ смогут реализовать проекты в специальных мастерских на современном оборудовании
Степан ОСТИНОВ
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Посетители лаборатории смогут воспользоваться 5-координатным фрезерным станком с ЧПУ, 3-координатным фрезерным станком, токарным станком, осциллографами, паяльными станциями и 3D-принтером.Посетители лаборатории смогут воспользоваться 5-координатным фрезерным станком с ЧПУ, 3-координатным фрезерным станком, токарным станком, осциллографами, паяльными станциями и 3D-принтером.
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На глобальной карте международной сети Fabrication Laboratory, где уже отмечено более 1200 мастерских системы Fab Lab по всему миру, появилась новая точка: в Крымском федеральном университете начала работу лаборатория, где каждый сможет реализовать свои идеи и проекты с помощью современного высокотехнологичного оборудования.

Система небольших мастерских при университетах, где все желающие могут самостоятельно изготовить необходимые им детали и изделия «из ничего», начала формироваться более 15 лет назад. В Крыму ничего подобного до сих пор не было. Идея открытия ФабЛаба в Крымском федеральном университете принадлежит его руководителю Андрею Фалалееву.

- Создание Фаблаба в КФУ позволит еще эффективнее применять передовые технологии в образовании, науке и медицине. Это место, где творческий человек может реализовать свой потенциал и достичь практических результатов своих идей, - отметил Андрей Фалалеев.

Обозначение мастерской Fab Lab на карте

Обозначение мастерской Fab Lab на карте

Перед началом работы ФабЛабу необходимо пройти мини-аккредитацию: две уже существующие лаборатории должны убедиться в возможностях и планах нового участника. ФабЛаб Крымского федерального университета аккредитовали лаборатории из Китая и Италии.

Основное направление работы ФабЛаба – производство штучных изделий, идеально удовлетворяющих задачам конкретного заказчика. В лаборатории уже изготовлен каплемер для нужд КММЦ Св. Луки и программное обеспечение для него, электронный замок на Ардуино, устройство с кнопками и пультом – для проведения конкурсов, аппарат для ультразвуковой проводки гистоматериалов. Аналогов этих изделий либо нет, либо они очень дорогие, либо не полностью соответствуют задачам пользователя.

- Прежде всего, лаборатория рассчитана на студентов Крымского федерального университета любых специальностей и направлений подготовки, или даже школьников. Любой человек, которому для реализации своей идеи не хватает аппаратуры или знаний, может к нам обратиться, - отметил руководитель проекта «ФабЛаб КФУ им. В.И. Вернадского» Владимир Овчаренко.

Официальная страница Fab Lab Крымского федерального университета

Официальная страница Fab Lab Крымского федерального университета

Посетители лаборатории смогут воспользоваться 5-координатным фрезерным станком с ЧПУ, 3-координатным фрезерным станком, токарным станком, осциллографами, паяльными станциями и, конечно, 3D-принтером.

- Большой плюс ФабЛаба – на него, как на свет, будут «слетаться» талантливые и заинтересованные студенты, которым можно помочь в дальнейшем развитии, - заключил Владимир Овчаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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