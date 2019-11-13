2019-11-13T12:36:19+03:00
Происшествия

Заснула и не проснулась: В «Артеке» умерла 15-летняя девочка

Следком возбудил уголовное дело
Анастасия ЖУКОВА
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Следователи приехали в "Артек", чтобы выяснить причины загадочной смерти 15-летней девочки. Фото: пресс-служба СКРСледователи приехали в "Артек", чтобы выяснить причины загадочной смерти 15-летней девочки. Фото: пресс-служба СКР
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В международном детском центре «Артек» умерла 15-летняя девочка.

По данным Следственного комитета, вечером во вторник, 12 ноября, школьница легла спать, а утром среды ее обнаружили мертвой.

По факту смерти подростка возбудили уголовное дело.

- На месте происшествия работают следовали и криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю во главе с исполняющим обязанности руководителя ведомства Владимиром Терентьевым. Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней, - рассказали в пресс-службе СКР.

Следователи допрашивают воспитанников и сотрудников детского лагеря. Погибшая приехала в Крым из Махачкалы.

За последний год это уже вторая смерть в международном детском центре. Так, в октябре умер 12-летний мальчик, отдыхавший в "Артеке". Его доставили в горбольницу Ялты с диагнозом "пневмония", спустя несколько часов подросток скончался. Одна из версий - от анафилактического шока после введения антибиотика. Следственный комитет также расследует и это дело. Погибший парнишка приехал на полуостров из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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