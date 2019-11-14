2019-11-14T11:14:35+03:00
Общество

С декабря в Крыму перестанут продавать и обслуживать сим-карты МТС

Получить помощь от оператора крымчане смогут только на материковой части РФ
Надежда ДАЦЮК
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Звонить от МТС можно будет по-прежнему, а вот за обслуживанием - на материкЗвонить от МТС можно будет по-прежнему, а вот за обслуживанием - на материкФото: Александр ГЛУЗ
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С 1 декабря в Крыму будет невозможно купить, заменить или восстановить сим-карту оператора МТС. Ни для кого не секрет, что ни одна из компаний «большой четверки» не имеет официальных представительств на полуострове. Хотя практически в каждом салоне мобильной связи в Крыму можно было получить консультацию и помощь по поводу замены карт или купить новый стартовый пакет.

О том, что сначала зимы обслуживание крымчан прекращается, сообщили в нескольких салонах связи.

- Пока что мы торгуем пакетами МТС, но с 1 декабря отгрузка в Крым прекратится. Такая информация пришла с материка. Кроме того, будет недоступна и услуга восстановления/замены сим-карт. Это можно будет сделать только на материке в салонах МТС, - рассказал КП-Крым владелец нескольких точек обслуживания мобильной связи на полуострове.

Эту же информацию нам подтвердили и в других точках продаж.

Пока в Крыму еще есть возможность подать заявление о восстановлении сим-карты. Новую «симку» присылают заказным письмом из Краснодарского края. А вот после 1 декабря за ней придется ехать на материк.

Чтобы выяснить, почему МТС обрывает даже неофициальное сотрудничество с Крымом, «Комсомолка» обратилась к оператору мобильной связи по короткому номеру 0890.

- У нас нет салонов на территории Крыма из-за отсутствия лицензии на операторскую деятельность. Местные дилеры могут продавать комплекты и проводить обслуживание. За информацией по работе дилеров рекомендуем обращаться напрямую к ним, - ответили на наш вопрос.

ПРОПАДЕТ ЛИ СВЯЗЬ?

Известно, что оператор МТС предоставляет услуги связи в Крыму, пользуясь сетями местных операторов WIN mobile и Volna Mobile. Крымчане постоянно жалуются на качество связи и скорость интернета, но получают лишь отписки от МТС:

- В Крыму и Севастополе нет наших базовых станций. Услуги связи предоставляются при помощи местных операторов. По вопросам качества связи рекомендуем обращаться в службу поддержки оператора, в сети которого зарегистрирована ваша SIM-карта.

В свою очередь, местные операторы советовали обращаться в салоны связи МТС, поскольку они не несут ответственность за качество.

Так что, имеющиеся «симки» у крымчан отбирать не будет, а вот их обслуживанием будут заниматься только на материке.

КСТАТИ

Минувшим летом крымчане начали получать от МТС сообщения о повышении тарифа. Так, за соединение для всех исходящих звонков планировалось установить плату в 1 рубль. Также платной могла бы стать каждая минута разговора после 15-й. Но этого не произошло, потому что вопрос о подорожании связи в Крыму подняли на уровне Госдумы.

ОФИЦИАЛЬНО

Вадим Первых, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым:

- Официально сетей МТС в Крыму нет, они работают в рамках роуминговых соглашений с крымскими мобильными операторами. Поэтому официально они нам ничего не сообщали, и у нас нет сведений, что после 1 декабря у крымчан возникнут сложности с покупкой стартовых пакетов МТС, восстановлением и заменой карт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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