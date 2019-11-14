Ученые Крымского федерального университета разработали препараты по увеличению плодородия почв

Химики и биологи Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали и протестировали серию препаратов, которые позволяют увеличить плодородие почв полуострова. Гумат, выделенный из биогумуса – продукта переработки компоста навозными червями – представляет собой «концентрированное плодородие».

- Плодородие почвы определяют по количеству гуминовых веществ. В самой плодородной почве, например, в Черноземье, содержится до 6% гуминовых веществ, а в биогумусе – 40-60%. Все эти гуминовые вещества мы разложили и выяснили, что по отдельности они могут по-разному влиять на растения как естественные стимуляторы, - сообщил доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Владимир Подопригора.

Ученые совместно с крымскими аграриями уже протестировали гуминовые гранулы, гумат и модифицированный гумат с макроэлементами - калием, фосфором - на таких культурах, как кукуруза, ранний картофель и томаты.

- При посеве кукурузы и посадке картофеля мы использовали гуминовые гранулы, а томаты несколько раз обрабатывали жидким гуматом и препаратами, включающими калий и фосфор. По урожаю кукурузы видно прибавку на 3-4%, картофеля – 7-8%. Урожайность томатов составила 78 тонн с гектара, в прошлом году было 55 тонн, в позапрошлом – 52 тонны. Эффект виден не только по урожаю: листовой аппарат растений стал шире, увеличилось количество завязей, а цвет стал темно-зеленым. Стоит отметить, что этот год был не очень благоприятным для томатов, так как почти три месяца не было дождей. В следующем году мы также планируем работать с продуктом Крымского федерального университета, - рассказал главный агроном СПК «Правда» Павел Талалов.

Всего аграрии использовали по 50 килограммов гранул при посадке картофеля и посеве кукурузы на площади по 2 гектара для каждой культуры, а также 40 литров гумата для обработки 2,5 гектаров томатов.

- Разработанный нами жидкий гумат является уже готовым препаратом, эффективность которого вполне устраивает аграриев. Его планируемая себестоимость будет ниже аналогичных продуктов на российском рынке. Мы планируем продолжить работу над гуматами. В этом году мы работали с садоводами и овощеводами, а в следующем хотим охватить еще виноград и зерновые. До весны планируем получить продукты для испытания в полевых условиях и провести лабораторные исследования на биологическую активность этих веществ, - добавил Владимир Подопригора.

Отдельным направлением станет работа с гуминовыми гранулами, которые, например, могут стать носителями азотфиксирующих бактерий. Теоретически это позволит в разы уменьшить применение азотных удобрений, заключил ученый.