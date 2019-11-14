Медицинская компания «Этель»: Мы сделаем Вашу семью счастливой!

ООО «Компания «Этель» – современное медицинское учреждение, в состав которого входит Центр женского здоровья и Клиника глазных болезней профессора Ивановой.

Специалисты компании – это команда профессионалов, высококвалифицированных врачей, докторов и кандидатов медицинских наук, обладающих опытом в преодолении самых сложных клинических ситуаций. Врачи клиники постоянно повышают свою квалификацию, проходят стажировку в ведущих зарубежных и российских клиниках, тесно сотрудничают и обмениваются опытом с коллегами мирового уровня, проводят научную работу по наиболее актуальным направлениям в акушерстве, гинекологии и офтальмологии.

Клиники компании оснащены собственной лабораторией, новейшим оборудованием ведущих мировых производителей, аппаратами экспертного класса. Благодаря наличию мощной диагностической базы и современного технического обеспечения, использованию передовых технологий, широкому кругу пациентов доступно качественное и всестороннее обследование и лечение.

Центр женского здоровья

Центр женского здоровья

В Центре женского здоровья ООО «Компания «Этель» проводится ультразвуковое обследование в сочетании с пренатальной диагностикой, сканирование в режимах 3D, 4D, с фото- и видеофиксацией. Применяется эндоскопическое обследование (гистероскопия, лапароскопия), проводится диагностика патологии шейки матки.

В клинике ведут приём смежные специалисты: терапевт, маммолог, эндокринолог, уролог, хирург, онколог, дерматовенеролог, оториноларинголог.

В Центре женского здоровья проводят консультирование и обследование пациентов с бесплодием, современные вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО, ИКСИ, донорские программы, криопрограммы), сопровождение беременности, диагностику и лечение различной гинекологической патологии у взрослых и детей. В клинике занимаются проблемами патологии шейки матки, эндокринных нарушений, детской гинекологии. Проводится лечение опухолей женских половых органов, опущения и выпадения женских половых органов, нарушений мочеиспускания.

В клинике занимаются проблемами патологии шейки матки, эндокринных нарушений, детской гинекологии.

Оперативное лечение различной гинекологической патологии проводится лапароскопическим, лапаротомическим и влагалищным доступами с использованием наиболее безопасных методов обезболивания. Высокотехнологичные операции по удалению злокачественных новообразований проводятся лапароскопическим доступом. Пациентам с онкопатологией (в том числе мужчинам с заболеваниями простаты) на базе клиники назначаются курсы химиотерапии.

Клиника глазных болезней профессора Ивановой

Клиника глазных болезней профессора Ивановой

Клиника оказывает широкий спектр офтальмологических услуг детям и взрослым.

В клинике проводятся следующие виды диагностики: визометрия; авторефрактометрия, скиаскопия; определение характера зрения; биомикроскопия; исследование внутриглазного давления; офтальмоскопия; фундоскопия; осмотр и фотография глазного дна; офтальмохромоскопия; компьютерная периметрия; УЗИ глаза; гониоскопия; кератометрия; пахиметрия; флюоресцентная ангиография; оптическая когерентная томография переднего и заднего отделов глазного яблока; «Фосфен»-диагностика; «Фосфен»-стимуляция; определение уровня слезопродукции и проходимости слезоотводящих путей; реоофтальмография; пахиметрия.

Пациентам оказывается полный спектр услуг – проводится подбор очков, контактных линз, выполняются сложные микрохирургические операции, в том числе с применением высокоточных лазеров, и витриоретинальные хирургические вмешательства. Применяются оптимальные, индивидуальные методы лечения близорукости, дальнозоркости, астигматизма (очковая коррекция, эксимерлазерная коррекция), косоглазия, амблиопии (гелий-неоновая лазерстимуляция, синоптофор, хирургическое лечение), катаракты (ультразвуковая факоэмульсификация), глаукомы (лазерное и хирургическое лечение), диабетической ретинопатии (консервативные, лазерные и другие аппаратные методы лечения), заболеваний сетчатки, зрительного нерва, стекловидного тела.

Пациентам оказывается полный спектр услуг – проводится подбор очков, контактных линз, выполняются сложные микрохирургические операции.

Хирургическое лечение в клиниках проводится за счёт средств ОМС.

Послеоперационную реабилитацию пациенты проходят в комфортабельных палатах с индивидуальным питанием.

Заботясь о здоровье и комфорте пациентов, в клиниках создана уютная, домашняя атмосфера, наполненная заботой и доброжелательностью персонала.

ООО «Компания «Этель» является клинической базой Медицинской академии имени С.И. Георгиевского, сотрудники клиник занимаются обучением молодых специалистов современным методам высокотехнологичного лечения и диагностики.

Использование в ООО «Компания «Этель» самого современного оборудования, применение новейших научных знаний и их внедрение в практику высококлассными специалистами клиник обеспечивают высокий уровень услуг, предоставляемых пациентам.

Контакты:

Центр женского здоровья

Симферополь, пр. Победы, 144

+7 (978) 040-49-85

+7 (978) 072-92-81

+7 (3652) 69-32-45

E-mail: clinicaetel@yandex.ru

Клиника глазных болезней профессора Ивановой

Симферополь, ул. Георгия Морозова, 2/59

+7 (978) 706-41-90

+7 (3652) 54-90-27

Симферополь, ул. Ракетная, 12

+7 (978) 027-30-18

+7 (3652) 24-84-25

E-mail: clinic@newber.com.ru

Сайт: http://www.newber.com.ru/