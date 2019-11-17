Эту засуху мы ждали: Хватит ли Крыму воды после сухой и теплой осени

Раз в пять лет в Крыму случается маловодье, раз в двенадцать — засуха. Эта цикличность известна давно, но как только первая днепровская вода пошла по Северо-Крымскому каналу, приметы и наблюдения постепенно забылись: зачем, если с мая по октябрь, невзирая ни на какую засуху, русло самой большой искусственной реки в Европе заполнено до краев.

Нынешний год стал вторым в цепочке маловодных лет. Дефицита питьевой воды пока нет. Ее источниками остаются главные реки Крыма — Альма, Кача, Бельбек, Салгир, Биюк-Карасу, Черная, вода из которых поступает в 14 водохранилищ. Они так и называются — водохранилища естественного стока, и сколько осадков выпало, на столько увеличится объем накопленной влаги.

Нынешняя осень на дожди не богата, притоков воды меньше в 4-5 раз. В Симферопольское водохранилище набежало всего 669 тысяч кубов, против прошлогодних 3 миллионов, в Изобильненское итого меньше – всего 10 тысяч кубов, тогда как прошлой осенью влилось 637 тысяч. Но в профильном ведомстве ничего необычного в этом не видят и просят взвешенно подходить к вопросу оценки угроз водообеспечения региона.

- Я бы хотел, чтобы наши коллеги, которые касаются водообеспечения Крыма, более профессионально подходили к этому вопросу, – подчеркнул в комментарии КП-Крым глава республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль. – По динамике наполнения рек, которые впадают в наши водохранилища, мы ведем ежесуточное наблюдение. И в прошлом году была такая же ситуация, и в позапрошлом, и 10-15 лет назад. Потому что так исторически сложилось – Южный берег и Центральная часть Крыма получают водоснабжение из водохранилищ естественного наполнения. Понятно, что лето и осень сухие. Но с декабря начинается паводковый период, который дает 75% стока. И так было всю нашу историю.

Проблемным всегда был Восточный Крым. Но сейчас, благодаря строительству трех водозаборов на Севере Крыма и перекачке воды по руслу Северо-Крымского канала угрозы вододефицита в Судаке, Феодосии и Керчи нет. Другой вопрос, сколько из поступающей воды теряется в прогнивших трубах. Но за ведомство ЖКХ водохозяйственники не отвечают. Тогда как коммунальщики ситуацию с наполнением водохранилищ комментируют охотно.

– Аянское водохранилище на пониженном уровне, но ситуация стабильная, – заверил на заседании президиум Госсовета республики и.о. министра ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев. – В этом году мы пришли к нему (уровню, - Ред.) уже в ноябре, а по прежним годам эта ситуация возникала в конце августа. Мы можем перераспределять влагу, это не является проблемной ситуацией для нас.

Полноводные 2014-17 годы сформировали устойчивое мнение, что и без Северо-Крымского канала регион в состоянии обеспечить себя пресной водой. Но весна 2018-го напомнила, что Крым находится в зоне рискованного земледелия, и без резервных источников, запасов, искусственного орошения и экономии воды республика подвергает себя риску перейти на «сухой паек». Ущерб от засухи и потери урожая в прошлом году превысил 400 миллионов рублей.

Осенняя засуха этого года скажется на урожае озимых. Посеянные в сентябре семена после октябрьских осадков да в ноябрьском тепле дали всходы. Но влаги им не хватает, посевы гибнут.

– Урожай 2020 года вызывает серьезную озабоченность, – отмечет глава парламентского комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Крыма Юрий Мигаль.

– Мы уже имеем экстренную ситуацию на Севере Крыма, где осадки спровоцировали всходы. Там уже недостаток влаги, погибают озимые культуры более чем на половине площадей. И если в ближайшие 10-15 дней не пройдут обильные осадки, мы рискуем недополучить урожай в очень серьезных объемах. В связи с этим весной потребуется пересев огромного количества площадей, дополнительные финансовые средства, дополнительный семенной фонд, которого у нас итак недостаточно.

В Минсельхозе уверяют, что предупреждали аграриев не торопиться с посевами. Так нет, засеяли 500 тысяч гектаров озимых, не дожидаясь оптимальных сроков. Но в целом ситуация не так трагична – взошли 70 тысяч гектаров, а остальные пока в стадии покоя.

- Мы раз в 5 лет такое переживаем, – говорит вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. – Уже понимаем, что будет недобор урожая. Надо дождаться осадков, которые обещают в конце ноября - начале декабря.

В целом из всех отраслей экономики сельское хозяйство больше всего страдает от отсутствия воды для полива. В этом году аграриям подали 24 миллиона кубометров воды, а до перекрытия Северо-Крымского канала на поля и сады поступало 700 миллионов. Правда, из них около 500 миллионов уходило на рисовые чеки. Но теперь рис в Крыму не выращивают – слишком дорогое удовольствие даже при самой низкой ставке воды на полив в 1,98 руб за кубометр.