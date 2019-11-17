России эти "консервные банки" не нужны: В Крыму объяснили возврат Украине арестованных кораблей

В Крыму прокомментировали новость о передаче задержанных в 2018 году украинских военных кораблей Украине.Как отметил депутат депутат Государственного совета республики Владислав Ганжара - это жест доброй воли со стороны России.

- Еще с тех пор произошел обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной, которой вернули тех самых моряков, участвовавших в провокационной акции в керченском проливе, санкционированной Петром Порошенко, было очевидно, что корабли также будут возвращены.Никакого интереса для Российской Федерации они не представляют, мы понимаем что эти " плавучие консервные банки", которые отражают текущее состояние украинского флота, - рассказал Ганжара

Политик также отметил, что Россия идет на некоторые уступки в надежде на дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе

- Что же касается процесса переговоров - то в последнее время в ряде вопросов во взаимоотношениях между странами есть подвижки, однако они не имеют глобального масштаба. Украина продолжает обвинять Россию в агрессии. Поэтому это можно считать жестом доброй воли, тем более что впереди - встреча в нормандском формате. И если вопрос Крыма для всех давно закрыт, то в установлении мира на Донбассе Россия заинтересована, - сообщил депутат.