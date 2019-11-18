Бегом за вином: Помогут ли винные туры продлить курортный сезон в Крыму

Власти Крыма постоянно твердят, что нужно сделать полуостров круглогодичным курортом. В качестве одного из способов привлечь отдыхающих в межсезонье нередко называют винные туры. «Комсомолка» разбиралась, поможет ли вино туристической отрасли.

ЗОЖ С БОКАЛОМ

Во всем мире винодельческие регионы проводят фестивали, карнавалы и даже марафонские забеги, посвященные новому урожаю. Например, один из самых знаменитых винных фестивалей во Франции - «Mapaфoн Meдoк». Он проходит ежегодно уже более 40 лет и привлекает множество гостей. Это настоящий марафон, хоть у большинства крымчан алкоголь со спортом не ассоциируется. У французов же марафонский забег и вино отлично совмещаются: 8,5 тысяч марафонцев бегут по маршруту и останавливаются на 20 точках дегустации лучших вин и легких закусок, а ближе к финишу их ждут устричные ассамблеи и большой сырный стол.

Крым стал первым регионом России, который решил провести подобное винно-спортивное мероприятие. В сентябре этого года прошел трейл-марафон «Мадера Коктебеля», который собрал 50 бегунов, преодолевавших дистанции от 3 до 42 километров. Стартом и финишем стала мадерная площадка завода марочных вин «Коктебель» - самая большая в Европе. По дороге спортсменов ждали пункты дегустации, где предлагали вина, устрицы, сыр и орехи, а в конце маршрута – музыкальная вечеринка.

Бегуны могли остановиться и выпить немного. Фото: страница мероприятия ВКонтакте

- Марафон провели в лучших традициях Бордо и Бургундии, – рассказала КП-Крым директор по развитию ООО «Завод марочных вин Коктебель» Светлана Авдеева. – На дистанциях марафона тоже стояло вино, и ни один из спортсменов не сказал что-либо против. Вообще мы все немного запутались – за победу никогда ни молоко, ни воду не пили. И чтобы побеждать, мы должны иметь право эту победу чем-то отмечать.

Винный марафон – диковинка, и пока сложно сказать, приживется ли у нас такой формат. Местные производители делают ставку на более традиционные развлечения – фестивали.

На фестивалях представлен не только алкоголь, но и местная еда. Фото: пресс-служба Минкурортов РК

Первый по-настоящему винный фестиваль «WineFeoFest» проводился в Феодосии с2011 по 2013 год. Ему на смену пришел #Ноябрьфест, который в этом году проходил в третий раз и уже претендует на статус главного фестиваля эногастрономии в курортном регионе: за три дня его посетили 10 тысяч человек. Гостям приходится бегать с бокалом, чтобы успеть на дегустацию ко всем представленным винодельческим предприятиям и оценить вино в гастрономической паре с фермерскими сырами, фаршированными улитками и другими продуктами крымских производителей.

#Ноябрьфест собрал тысячи людей. Фото: пресс-служба Минкурортов РК

По данным министерства курортов и туризма Крыма, #Ноябрьфест действительно смог привлечь туристов в последний месяц осени: мероприятие посетили жители 118 городов России, не считая Крыма и Севастополя, а также граждане Украины, Грузии, Казахстана и Белоруссии. Можно ли считать, что миссия по продлению курортного сезона до ноября с помощью вина выполнена? Вряд ли. Фестиваль – хоть и успешная, но разовая акция.

50% РОСТА

Хотя повод поднять бокалы, безусловно, есть. Все опрошенные КП-Крым представители винодельческой отрасли говорят о росте интереса к крымским винам и винному туризму.

– В этом году рост туристического потока у нас составил около 50%, – говорит директор по туризму ООО «Агрофирма «Золотая Балка» Галина Буневская. – Августовский ZBфест посетили 30 тысяч гостей, сентябрьский WineFest – 25 тысяч. И еще 8 тысяч побывали у нас на экскурсиях.

В этом году ZB Fest на виноградниках "Золотой Балки" собрал рекордное количество гостейФото: Михаил ПАТЛИС

Крым не раз называли лидером в сегменте семейного отдыха. Так, по разным данным, от 30% до 60% гостей полуострова – пассажиры с несовершеннолетними. И они как раз – не покупатели винных туров, ведь туда нельзя взять с собой ребятишек: по закону на экскурсии не допускаются дети до 7 лет, а на дегустации запрещено приводить отпрысков младше 18.

«Золотая Балка» решает эту проблему: в следующем году на предприятии создают отдельную детскую анимационную зону, чтобы дать родителям возможность отдохнуть с бокалом вина. Вероятно, что этот опыт будут перенимать и другие винодельческие предприятия, ведь семейных туристов в Крыму становится все больше.

ВИННЫЙ СЕЗОН РАВЕН ПЛЯЖНОМУ

Однако винные туры для отдыхающих с детьми – не магнит, привлекающий на полуостров, а, скорее, сопутствующий товар. В Крым они едут, чтобы понежиться на пляже, а экскурсия на винзавод – так, для разнообразия. Поэтому когда заканчивается пляжный сезон, то и винный – тоже.

Винный фестиваль в Коктебеле In vino veritas проводится летомФото: Михаил ПАТЛИС

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко говорит противоположное: мол, винный туризм в Крыму становится особенно популярным в осеннее время, но это не так. Например, винзавод «Массандра», крупнейший производитель в Крыму и держатель самой большой и богатой в мире коллекции вин, летом принимает до тысячи экскурсантов в день, а в межсезонье это показатель за месяц.

– Нет того туриста, которому нужно себя занять, - объясняет начальник управления маркетинга и продвижения продаж «Массандры» Светлана Новодацкая. - Вот летом, как только на море шторм, у нас резкий всплеск посещений. Солнечная погода и море спокойное – спад.

Винный туризм способствует производству тематических сувениров: фуболок, сумок, магнитовФото: Михаил ПАТЛИС

Поэтому с ноября по май экскурсионная деятельность на винодельнях затихает, и производители ищут варианты заполнения пробелов. Так, «Массандра» намерена получить лицензию на обучение профессиям сомелье, бариста, официантов. Благо, эти специальности в Крыму актуальны и востребованы.

- В межсезонье полный провал, сезонный штат уходит, и потом этих людей трудно собрать, а хочется сохранить. На предприятии появился современный дегустационный класс, и мы уйдем в сторону обучения сомелье, официантов, бариста. Получим лицензию и будем выдавать полноценные сертификаты о техническом образовании. Производитель вина может помочь себе только сам, - отмечает Светлана Новодацкая.

ПОЧЕМ ДЕГУСТАЦИЯ ДЛЯ НАРОДА

Крым привлекает, в основном, туристов бюджетных, поэтому стоимость услуги – экскурсии и дегустации – очень важна для принятия решения о покупке.

- Туристы хотят увидеть повалы своими глазами, попробовать вино, - рассказывает экскурсовод из Судака Елена Коваленко. – Спрос на эту историю есть. Но цена должна быть выверенной, чтобы пальцы не загибать, однако и в «наливайку» не превратиться.

Сбор винограда всегда привлекает туристовФото: Михаил ПАТЛИС

Сходить на экскурсию по подвалам без дегустации на крымских предприятиях стоит дешево: примерно 300 рублей. Дегустации стоят дороже, 500-800 рублей с человека. А если хотите полноценный сет с закусками (хотя не дай вам Бог произнести это слово при виноделах), то готовьте примерно 1500 рублей (подробнее читайте в рубрике КОНКРЕТНО).

Вот только это все не поможет увеличить курортный сезон, потому что и экскурсии, и дегустации рассчитаны на туриста, который уже приехал в Крым на отдых. Этих людей привлекает не вино, а пляж.

Расширять аудиторию поклонников Крыма можно только через эногастрономические туры, в основе которых знакомство с регионом через его вкус – употребление продуктов местности в сочетании с вином. Такие эксклюзивные туры устраиваются для небольших групп в 10-12 человек, чтобы удобно было знакомиться с производством от «а» до «я»: от виноградника до погреба, от пастбища до камеры для вызревания сыра.

Крым - исконно винодельческий регионФото: Михаил ПАТЛИС

И такой продукт дешевым быть не может. Например, в Европе тур на винодельню с вином и закусками от местных фермеров будет стоить около 60 евро (4200 рублей). Недельное путешествие от винодельни к винодельне попутно с посещением достопримечательностей – от 900 до 1500 евро (от 63 400 до 105 600 рублей).

В Крыму такие туры на порядок дешевле. Их стоимость составляет от 11,5 до 32 тысяч рублей в зависимости от продолжительности и количества посещаемых виноделен, и это сопоставимо с аналогичными маршрутами Краснодарского края. «Кусаться» может цена на перелет для дальних регионов РФ, но в межсезонье найти недорогой вариант возможно.

Несмотря на гуманность цен, «винные маршруты», привлекающие сотни тысяч туристов в других странах, в Крыму пока не пользуются такой популярностью. Их нужно сертифицировать, популяризировать и делать пакетные туры в межсезонье, включая авиаперелет.

– Сертификацию «винных дорог» проводит Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО), и сейчас проверку на соответствие нормативам проходят маршруты «Абрау-Дюрсо», – сообщила КП-Крым начальник управления маркетинга и продвижения продаж «Массандры» Светлана Новодацкая. – Мы планируем быть следующими. Это не очень затратно, но условий много, взять хотя бы билингвальные указатели и выкладку маршрута в интернете с геолокацией точек. Если мы сертифицируем наши «винные дороги», это будет большое подспорье.

С января в России вступает в силу Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает за 15 лет увеличение в 5 раз объемов туриндустрии до 16 миллиардов рублей, и до 29 миллиардов рублей объемов туристического экспорта. В среднем количество поездок россиян по внутренним туристическим маршрутам должно увеличиться вдвое. По мнению президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, Крым интересует россиян как пляжный курорт, и задача создать диверсифицированный туристический продукт, включающий как можно больше видов туризма, в том числе – культурно-познавательный и гастрономический.

К сожалению, стратегии развития и продвижения эногастрономического туризма в регионе пока нет. Он находится на стыке отраслей: сельского хозяйства, производства подакцизных товаров, туризма, экскурсоводческой деятельности. Взять на себя объединительную функцию вполне по силам Департаменту по туризму, который создан в Минэкономразвития РФ. Тогда вопрос продвижения «винных дорог» получит конкретного исполнителя.

Площадь крымских виноградников увеличивается ежегодноФото: Михаил ПАТЛИС

КОНКРЕТНО

Винзавод «Массандра»

«Егоровская дегустация» коллекционных вин - 25 тысяч рублей (на группу до 10 человек)

«МузыКагорИМуската» вечерняя музыкальная дегустация под открытым небом 1500 рублей с человека

«Четыре облика Мадеры» 15 000 рублей (группа не более 10 чел) с посещением мадерной площадки и дегустацией 9 образцов

Квест-рум «Голицынские тайны» с дегустацией 9 образцов классических вин «Массандры» - 1100 рублей с человека

Трудовой тур «Тимбилдинг «Челентано» на филиалах предприятия в Алуште и Судаке. Стоимость 5 000 с человека (собранный виноград оплачивается дополнительно)

Агрофирма «Золотая Балка» (Севастополь, Балаклава)

Дегустация с сопровождением

«От брютов к полусладким—какой он вкус лучших терруарных игристых вин?» 700 рублей с человека.

«Знакомство с Золотой Балкой. Общий тур». Экскурсия с посещением винного подвала и цеха розлива, дегустация 6 образцов игристых вин 800 с человека.

«Эногастрономия. Общий тур». Экскурсионная программа в винный подвал и цех розлива с дегустацией линейки тихих вин под аккомпанемент сета закусок от шефа ресторана 1 500 рублей с человека

«Активный отдых». Путешествие на квадроциклах по виноградникам «Золотой Балки» и самым живописным уголкам Балаклавы. 2 000 рублей с человека.

Дегустация премиальных тихих и игристых вин в сопровождении сета авторских крымских сыров. 3 500 рублей с человека.

Поездка вдоль виноградников «Золотой Балки» на комфортабельном гольф-каре. Посещение винного подвала и современного цеха розлива игристых и тихих вин, дегустация в сопровождении сета авторских крымских сыров. 5 000 рублей с человека.

Завод шампанских вин «Новый Свет»

Экскурсия по заводу без посещения дегустационного зала. 300 рублей с человека.

Экскурсия по предприятию с экспресс-дегустацией 3 образцов шампанского 500 рублей с человека.

Винный тур «Исторический»: экскурсия с дегустацией 6 образцов шампанского. 700 рублей с человека.

Винный тур«Царский»: экскурсия по предприятию с дегустацией 7 марок шампанского и игристого вина. 1100 рублей с человека.