За месяц крымчане сделали больше 5 миллионов платежей по бесконтактным картам

Крымчане совершили больше 5 миллионов платежей по бесконтактным картам в октябре 2019 года. Это в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в РНКБ. Кроме того, за год выросло в два раза общее количество платежей в торгово-сервисных предприятиях.

1,1 МИЛЛИОНА БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ ВЫДАНО КРЫМЧАНАМ И СЕВАСТОПОЛЬЦАМ

РНКБ начал выпускать бесконтактные карты осенью 2018 года. С этого момента в Крыму и Севастополе выдано 1,1 миллиона штук.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСКОНТАКТНУЮ КАРТУ

Замена карты, как и ее получение - бесплатная процедура, она займет до 10 минут. Для этого нужно подойти в любое отделение РНКБ и оформить заявление. Все функции останутся прежними, только покупки будут проходить быстрее, потому что для мелких операций не нужно вводить пин-код и передавать карту продавцу. Банк не требует комиссию за обслуживание счета, начисление средств или пополнение карты наличными.

Кроме этого, есть возможность получать дополнительный доход до 3,5% годовых на остаток средств, а еще накапливать и использовать бонусы при покупках по программе лояльности «Ваш бонус» и получать кэшбек до 10% от платежной системы «Мир».

КОМПЕТЕНТНО

Николай Билан, Вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ:

- На материковой части России бесконтактные карты используются давно и активно, и многие наши клиенты по собственной инициативе досрочно меняют свои платежные карты на бесконтактные, так как считают их более удобными. Более 80% платежных терминалов банка поддерживают бесконтактный способ оплаты, позволяющий совершать покупки в одно касание. Сервис бесконтактных платежей Mir Pay также становится все более популярным в Крыму - клиенты могут расплачиваться, просто прикладывая смартфон к терминалу.

КОНКРЕТНО

57,3% от общего количества безналичных платежей в Крыму совершается с помощью бесконтактных карт.

Не меньше 500 тысяч бесконтактных карт планирует выпустить РНКБ в 2020 году.

За октябрь текущего года крымчане совершили почти 9 миллионов транзакций с общим объемом в 6,3 миллиарда рублей.