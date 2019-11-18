2019-11-18T16:14:05+03:00
Общество

За месяц крымчане сделали больше 5 миллионов платежей по бесконтактным картам

Общий объем транзакций составил 6,3 миллиарда рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Есть возможность получать дополнительный доход до 3,5% годовых на остаток средств. Фото: www.rncb.ruЕсть возможность получать дополнительный доход до 3,5% годовых на остаток средств. Фото: www.rncb.ru
Изменить размер текста:

Крымчане совершили больше 5 миллионов платежей по бесконтактным картам в октябре 2019 года. Это в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в РНКБ. Кроме того, за год выросло в два раза общее количество платежей в торгово-сервисных предприятиях.

1,1 МИЛЛИОНА БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ ВЫДАНО КРЫМЧАНАМ И СЕВАСТОПОЛЬЦАМ

РНКБ начал выпускать бесконтактные карты осенью 2018 года. С этого момента в Крыму и Севастополе выдано 1,1 миллиона штук.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСКОНТАКТНУЮ КАРТУ

Замена карты, как и ее получение - бесплатная процедура, она займет до 10 минут. Для этого нужно подойти в любое отделение РНКБ и оформить заявление. Все функции останутся прежними, только покупки будут проходить быстрее, потому что для мелких операций не нужно вводить пин-код и передавать карту продавцу. Банк не требует комиссию за обслуживание счета, начисление средств или пополнение карты наличными.

Кроме этого, есть возможность получать дополнительный доход до 3,5% годовых на остаток средств, а еще накапливать и использовать бонусы при покупках по программе лояльности «Ваш бонус» и получать кэшбек до 10% от платежной системы «Мир».

КОМПЕТЕНТНО

Николай Билан, Вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ:

- На материковой части России бесконтактные карты используются давно и активно, и многие наши клиенты по собственной инициативе досрочно меняют свои платежные карты на бесконтактные, так как считают их более удобными. Более 80% платежных терминалов банка поддерживают бесконтактный способ оплаты, позволяющий совершать покупки в одно касание. Сервис бесконтактных платежей Mir Pay также становится все более популярным в Крыму - клиенты могут расплачиваться, просто прикладывая смартфон к терминалу.

КОНКРЕТНО

57,3% от общего количества безналичных платежей в Крыму совершается с помощью бесконтактных карт.

Не меньше 500 тысяч бесконтактных карт планирует выпустить РНКБ в 2020 году.

За октябрь текущего года крымчане совершили почти 9 миллионов транзакций с общим объемом в 6,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей
Пару лет назад Балашиху стали называть «подмосковной Бразилией». Местная компания «Фрэш Кофе» за последние два года в 22 раза увеличила продажи переработанного кофе, который теперь доставляется во многие города Подмосковья и в столицу
Новости 24
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ
В Симферополе и Севастополе 19 ноября частично отключат свет
ДТП в Симферополе: За сбитую собаку водителя на год лишили прав
В Крыму предложили Украине вернуть сейнер «Норд»
В Крыму ожидается похолодание и штормовой ветер
В Крыму будут судить капитан с затонувшего под Судаком катера
Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой
В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина
Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов
В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства
Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда
На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф
В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог
#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards
Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ
Режим ЧС в Симферопольском районе отменили
Китай готов сотрудничать с Крымом
Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала
В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать
В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет