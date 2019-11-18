За месяц крымчане сделали больше 5 миллионов платежей по бесконтактным картам
Крымчане совершили больше 5 миллионов платежей по бесконтактным картам в октябре 2019 года. Это в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в РНКБ. Кроме того, за год выросло в два раза общее количество платежей в торгово-сервисных предприятиях.
1,1 МИЛЛИОНА БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ ВЫДАНО КРЫМЧАНАМ И СЕВАСТОПОЛЬЦАМ
РНКБ начал выпускать бесконтактные карты осенью 2018 года. С этого момента в Крыму и Севастополе выдано 1,1 миллиона штук.
КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСКОНТАКТНУЮ КАРТУ
Замена карты, как и ее получение - бесплатная процедура, она займет до 10 минут. Для этого нужно подойти в любое отделение РНКБ и оформить заявление. Все функции останутся прежними, только покупки будут проходить быстрее, потому что для мелких операций не нужно вводить пин-код и передавать карту продавцу. Банк не требует комиссию за обслуживание счета, начисление средств или пополнение карты наличными.
Кроме этого, есть возможность получать дополнительный доход до 3,5% годовых на остаток средств, а еще накапливать и использовать бонусы при покупках по программе лояльности «Ваш бонус» и получать кэшбек до 10% от платежной системы «Мир».
КОМПЕТЕНТНО
Николай Билан, Вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ:
- На материковой части России бесконтактные карты используются давно и активно, и многие наши клиенты по собственной инициативе досрочно меняют свои платежные карты на бесконтактные, так как считают их более удобными. Более 80% платежных терминалов банка поддерживают бесконтактный способ оплаты, позволяющий совершать покупки в одно касание. Сервис бесконтактных платежей Mir Pay также становится все более популярным в Крыму - клиенты могут расплачиваться, просто прикладывая смартфон к терминалу.
КОНКРЕТНО
57,3% от общего количества безналичных платежей в Крыму совершается с помощью бесконтактных карт.
Не меньше 500 тысяч бесконтактных карт планирует выпустить РНКБ в 2020 году.
За октябрь текущего года крымчане совершили почти 9 миллионов транзакций с общим объемом в 6,3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU