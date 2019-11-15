2019-11-15T15:11:39+03:00
Здоровье

Проверьте уровень «солнца»

Акция на исследование витамина D в Лаборатории «Гемотест»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Лаборатория "Гемотест"Фото: Лаборатория "Гемотест"
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Человек получает витамин D двумя путями: часть этого вещества поступает из пищи, другую организм может производить сам – но для этого на кожу должно попадать ультрафиолетовое излучение – из-за этого витамин D называют «солнечным». Осенью и зимой, когда световой день сокращается, его уровень у большинства людей падает, и это становится одной из причин, по которым они начинают чаще болеть (клинические испытания доказывают, что недостаток витамина D повышает риск ОРВИ и гриппа).

Хотя в первую очередь витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц (он помогает кальцию и фосфору, «строительному материалу» организма, всасываться в тонком кишечнике), другая его важная функция связана с лейкоцитами – белыми клетками крови. Они отвечают за врожденный и адаптивный иммунитет, то есть способность организма бороться с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Даже при минимальном снижении уровня витамина D лейкоциты перестают производить нужное количество ферментов, и иммунитет падает – человек начинает чаще заболевать и тратит больше времени и сил на выздоровление.

До 30 ноября во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Крыму можно проверить уровень витамина D всего за 1690 рублей. Результаты исследования будут готовы уже через 1 день, получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте или забрать лично в любом лабораторном отделении (необязательно том же, где сдавался анализ). Исследование покажет, хватает ли вашему организму ресурсов для защиты от сезонных эпидемий, сохранения жизненного тонуса и поддержания здоровья костей.

Взятие биоматериала оплачивается отдельно. Специальная цена действует до 30 ноября 2019 года. Подробности – на сайте www.gemotest.ru и по телефону: 8 (800) 550-13-13.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Контакты:

Симферополь, ул. Киевская, 21.

Тел: 8 (800) 550-13-13

ИСТОЧНИК KP.RU

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