2019-11-15T16:17:28+03:00
Здоровье

Ribera Medical & SPA в Евпатории: Ваше здоровье в руках профессионалов

Современный многопрофильный медицинский центр проводит диагностику, лечение и оздоровление пациентов на самом высоком уровне
Степан ОСТИНОВ
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Оптимальный период курса 8-10 дней.Оптимальный период курса 8-10 дней.
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Ribera Medical & SPA – санаторно-курортный комплекс на первой линии моря, с комфортными номерами, консилиумом врачей, различными медицинскими, spa-услугами и современной диагностической базой. Круглогодичные услуги центра делятся на 3 вида: консультационно-диагностические, лечебные и оздоровительные.

Грязелечение

Грязелечение

Оздоровительные включает в себя программы для снятия стресса, очищения организма, повышение работоспособности и косметологию. Косметология - это не только уходы и инъекции anti-age, но и полноценные программы с омоложением организма в целом, моделирования фигуры и похудения, авторские wellness-программы.

Термография

Термография

Консультационно-диагностические услуги построены на высокотехнологичной базе. Новейшее оборудование соответствует мировым стандартам, а профессиональный комплексный подход команды позволяют добиться высоких результатов в лечении. Для начала необходимо пройти эко-диагностику, чтобы понять состояние здоровья и подобрать программу. Сразу после обследования врач дает полную картину состояния здоровья и назначает соответствующую программу лечения. Экспресс-диагностика позволит за 4 часа пройти комплекс исследований. Также в центре можно пройти все виды лабораторных исследований.

Спелеотерапия

Спелеотерапия

Санаторно-курортный комплекс Ribera Medical & SPA специализируется на лечении заболеваний по нескольким направлениям: патология верхних дыхательных путей; бесплодие; мужская половая дисфункция; заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, синдрома хронической усталости; нарушение обмена веществ или общее оздоровление; детские программы от 5 лет. Кроме того, специалисты предлагают уникальную программу – восстановление после родов.

Гидрованна

Гидрованна

Оптимальный период курса 8-10 дней. При лечебном курсе в 12 дней положительный результат наблюдается в 95% случаев.

Методы лечения комплекса включают в себя бальнеологические процедуры, физиотерапию, грязелечение, спелеотерапию, фитотерапию, лечебную физкультуру и благотворное влияние природных факторов Западного побережья Крыма.

Массажный кабинет

Массажный кабинет

Контакты

Адрес: Евпатория, ул. Симферопольская, 57.

Сайт: Ribera-hotel.ru/medicine

Тел.: 8 800 551 80 86

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