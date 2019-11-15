Крымское отделение Фонда соцстраха: Приоритетная задача – предотвратить травматизм на работе

Большинство трудоспособных россиян проводят треть буднего дня на работе, а если исключить сон – то половину суток. Задача государственных структур и работодателя – обезопасить рабочее время граждан и предотвратить возможный травматизм. Ну а в случае получения травмы или увечья на службе, государство обязано как можно скорее поставить работника на ноги, ведь нет ничего важнее жизни и здоровья человека.

Накануне в Симферополе региональное отделение Фонда социального страхования совместно с «Комсомольской правдой» провели круглый стол, в котором обсуждались профилактика производственного травматизма, продвижение и реализация концепции «Нулевой травматизм», реабилитация пострадавших на рабочем месте, а также новые подходы к оказанию госуслуг фондом соцстраха.

Виктория ПотеряйкоФото: Виталий ПАРУБОВ

- Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Крым осуществляет страхование от несчастных случаев на производстве и по временной утрате трудоспособности. Также фонд выполняет очень важную функцию по обеспечению инвалидов средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением, а также проездом к месту лечения и обратно, - рассказала Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Крым Виктория Потеряйко. - В целом фонд оказывает 18 государственных услуг, в том числе и в электронном, и каждый гражданин может обратиться из их получением через портал госуслуг.

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»

Еще в 2017 году Россия присоединилась к программе «Нулевой травматизм», которая была разработана Международной ассоциацией социального обеспечения. По сути, программа «Нулевой травматизм» - это свод правил, после выполнения которых работодатель сможет снизить уровень травматизма и профессиональных заболеваний.

Леонид МихалевскийФото: Виталий ПАРУБОВ

- В настоящий момент только два региона присоединились к этой программе - Республика Крым и Севастополь, остальные регионы пока что присматриваются, - рассказал заместитель министра труда социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский.

Семь «золотых правил» программы выглядят так:

1. Взять на себя лидерство - продемонстрировать приверженность принятым принципам.

2. Проанализировать угрозы, выявить риски и взять их под контроль.

3. Всегда ставить конкретные цели и осознанно добиваться их, действуя шаг за шагом.

4. Достичь высокого организационного уровня, сформировав систему охраны труда.

5. Заботиться о безопасности и гигиене всех рабочих мест.

6. Регулярно повышать квалификацию и осваивать новые навыки.

7. Вдохновлять сотрудников, привлекать их к деятельности по охране труда.

По словам замминистра, эти правила определяют безопасность и гигиену труда, поэтому обязательны к исполнению.

- Мы не должны формально относиться к выполнению правил безопасности, как это иногда бывает, ведь на кону – жизнь и здоровье работника. Самым главным и ответственным контролером должны стать мы с вами, и наша задача – провести все необходимые мероприятия для внедрения этих правил, - заключил Леонид Михалевский.

Стоит отметить, что региональный Фонд соцстраха присоединился к программе «Нулевой травматизм» и готов принимать участие во всех мероприятиях по соблюдению безопасности труда.

ЧИСЛО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В КРЫМУ СНИЖАЕТСЯ

С 2017 года в Республике зафиксировано 624 несчастных случаев на рабочем месте – из них 474 случая были признаны страховыми.

- За три года наблюдается стойкая динамика к снижению зарегистрированных несчастных случаев – причем как в целом, так и в категориях «легкие несчастные случаи» и «с тяжелым исходом». К сожалению, число трагедий со смертельным исходом остается примерно на одном уровне, - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования РФ по Республике Крым Юлия Белова. – Из года в год уменьшается и количество пострадавших в результате несчастных случаев: если в 2017 году пострадали 195 человека, то в текущем году лишь 109.

Юлия БеловаФото: Виталий ПАРУБОВ

Согласно статистике, больше всего несчастных случаев происходит в больничных организациях – 32,7% от общего числа, на втором месте сфера образования – 21%, а замыкает «травмоопасные» отрасли строительство – 19,4%.

- К получившим тяжелые травмы на рабочем месте прикрепляется реабилитационный менеджер. Вместе с медицинской организацией он разрабатывает план реабилитации, контролирует проведения всего перечня необходимых мероприятий для выздоровления, чтобы свести к минимуму последствия травмы и избежать инвалидности, - продолжает Юлия Белова.

Если после травмы пострадавший не может вернуться на прежнее рабочее место, то ФСС может оплатить переобучение работника после рекомендации бюро медико-социальной экспертизы.

- Задача Фонда – обеспечить реабилитацию работнику после травмы, возвратить его к труду и прежней полноценной жизни. И в этом должны быть заинтересованы не только ФСС, но и работодатель, медицинские учреждения и бюро медико-социальной экспертизы, - заключила Юлия Белова.

ФСС ВОЗМЕЩАЕТ РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

Каждый добросовестный работодатель может вернуть себе часть средств, которые он потратил на улучшения условий труда.

Для этого страхователь должен обратиться в Фонд соцстраха и предоставить все необходимые документы, подтверждающие право на возмещение средств по этой статье расходов.

По словам заместителя начальника отдела страхования профессиональных рисков крымского отделения ФСС Натальи Мармиль, благодаря механизму возмещения работодатель не только уменьшает финансовую нагрузку на учреждение или предприятие, но и снижает уровень производственного травматизма.

Наталья МармильФото: Виталий ПАРУБОВ

- Практика показывает, что с каждым годом растет число работодателей, которые обращаются за возмещением. Так, в 2017 году крымское отделение Фонда возместило расходы 213 работодателям на сумму 35,7 млн рублей. В прошлом году к нам обратились 306 страхователей, которые получили 28,2 млн компенсации, а за 9 месяцев текущего года Фонд одобрил документы уже 392 работодателям. Им возместят 43 млн рублей, - рассказала Наталья Мармиль.

Стоит отметить, что с этого года работодатель может вернуть до 30% расходов, которые направит на санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста. Причем для этого не нужна специальная медицинская экспертиза – достаточно лишь стандартной справки «О-70»..

«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» - В ПОМОЩЬ КРЫМЧАНАМ

Крымский отдел ФСС продолжает работать и над цифровизацией своих услуг. Так, за 9 месяцев текущего года Фонд соцстраха по Республике принял почти 300 тысяч заявлений от крымчан – при этом 82% этих заявлений принято в электронном виде.

По словам заместителя Управляющего региональным отделением Фонда Сергея Бугаева, новые подходы к оказанию госуслуг основаны на нескольких принципах: экстерриториальность, проактивность, бесконтактность, реестровость и развитие межведомственных отношений.

- В 2019 году Фонд социального страхования обновил административные регламенты по всем 18 предоставляемым услугам, а структура регламентов оптимизирована с учетом современных реалий, - отметил Сергей Бугаев.

Чтобы сделать госуслуги наиболее доступными для крымчан, в ФСС создали специальное мобильное приложение «Социальный навигатор».

Сергей БугаевФото: Виталий ПАРУБОВ

- Это мобильное приложение можно скачать на платформе Play Market. При активизации приложения создается личный кабинет пользователя. Для того чтобы в него войти, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, - продолжает Сергей Бугаев.

В личном кабинете «Социального навигатора» уже доступны несколько разделов: «Профиль пользователя», «Уведомления», «Листки нетрудоспособности», «Заявки на ТСР и программы реабилитации», «Санаторно-курортное лечение», «Пособия и выплаты» и «Обращения в Фонд».

В планах внедрить голосовое сопровождение в приложение и разработать новые способы идентифицировать пользователя.