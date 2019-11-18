Стало известно, когда пассажирский транспорт в Крыму перейдет на бесконтактную оплату проезда

С мая 2020 года пассажирский транспорт в Крыму перейдет на бесконтактную оплату проезда. Первые валидаторы появятся уже в декабре на двух симферопольских маршрутах муниципального перевозчика «Горавтотранс».

Переход на автоматическую систему оплаты проезда подразумевает несколько этапов, поскольку для ее внедрения нужно обеспечить всех льготников бесконтактными банковскими картами.

Во время тестовой трехмесячной работы на автобусах Симферополя система покажет недочеты и сложности, и уже до конца мая необходимые считывающие устройства должны появится на всех видах пассажирского транспорта.

- Это будет и у «Крымтроллейбуса», и у МУП «Горавтотранс» и других перевозчиков в крупных городах республики, - подчеркивает вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

- До мая пенсионеры и другие льготники могут ездить по удостоверениям. В дальнейшем единственным документом, дающим право на льготный проезд, является карта.

Проект по переходу на автоматизированную систему учета осуществляется за счет инвестора, который вкладывает минимум 300 миллионов рублей в оборудование, программное обеспечение и монтаж системы, получая по 3,5% от каждой транзакции. Чтобы для льготников не вводить еще одну карту, в существующую банковскую добавляется функция по учету поездок на транспорте без ограничения их количества. Но для этого карта должна быть бесконтактной.

- Основная задача провести работу по замене карт для бесконтактной оплаты или активированию функции платежного инструмента, – отмечает и.о. министра транспорта Сергей Карпов.

- Все перевозчики будут подключены к системе, и сроки перехода зависят от степени готовности льготников оплачивать проезд по карте. Частный перевозчики может заключить соглашение с инвестором и установить за его счет оборудование для валидации.

Срок реализации инвестиционного проекта определен до 18 ноября 2026 года. Поэтому все конкурсные процедуры по определению перевозчиков на муниципальных и республиканских маршрутах будут содержать требования по подключению к оператору автоматизированной системы оплаты проезда. Фиксация поездки, как и передвижение автобуса завязаны на систему ГЛОНАСС.

Из 655 тысяч крымчан, имеющих право на бесплатный проезд, за получением удостоверения льготника обратились меньше 300 тысяч. С теми, кто получает пенсионные или иные выплаты на банковскую карту проблем не возникнет. Однако для тех, кто обслуживается в почтовых отделениях, придется проводить выездные акции по получению карт и обучению ими пользоваться.

- Обратиться за получением банковской карты необходимо лично. Право есть у всех 655 тысяч, - указала вице-премьер Елена Романовская.

- Никто не обязывает переводить пенсионные выплаты на карточку, но для получения льгот ее необходимо завести. Тем более, что это абсолютно бесплатно.

В дальнейшем многофункциональная «Карта жителя Республики Крым» позволит льготникам оплачивать образовательные, медицинские и коммунальные услуги. Соглашение о ее внедрении между правительством Крыма и РНКБ было подписано еще в апреле 2018 года.

Расчет наличными за проезд в транспорте останется для удобства туристов и граждан, предпочитающих натуральную оплату. Но в целом в Минсоцтруда рассчитывают сэкономить бюджет за счет автоматизированной системы - сейчас ежегодно на компенсацию провоза льготников перевозчикам перечисляют 1,6 миллиарда рублей.

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