За штурвалом внешний пилот: Как легально запустить квадрокоптер в Крыму

Панорамные виды Крыма, съемки с воздуха Белой скалы, Генуэзской крепости и Мангуп-Кале - зрелищно, красиво и наказуемо. Если квадрокоптер не зарегистрирован и нет разрешений на его полет. Все, что летает в воздухе по воле человека, обязано подчинятся авиационным правилам.

ЗАШТРИХОВАННЫЙ ПОЛУОСТРОВ

С конца сентября вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, согласно которым летательные аппараты весом от 250 граммов и до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации. Для квадрокоптеров существует специальный термин - беспилотное воздушное судно, а для человека с пультом управления - внешний пилот.

Введя авиационную терминологию, законодатель приравнял квадрокоптеры ко всем другим воздушным судам, будь то самолет или воздушный шар. Все они пользуются воздушным пространством в соответствии с федеральным законодательством, авиационными правилами и порядком полетов, включающим план полета и разрешение на его осуществление. Все движение в воздухе над полуостровом контролирует «Крымаэронавигация».

- В Крыму самое большое скопление государственной авиации в регионе, и если наложить все зоны маршрутов и запрещенные для полетов участки воздушного пространства на карту, то весь полуостров окажется заштрихованным, – подчеркивает диспетчер-инструктор службы движения «Крымаэронавигации» Иван Сало.

Высокая интенсивность полетов гражданских самолетов с мая по октябрь, авиация общего назначения, частные самолеты, вертолеты – все это создает оживленное движение в воздухе над Крымом.

Добавим сюда береговую полосу от берега моря шириной в 25 км, которую контролирует погранслужба ФСБ, запретные зоны полетов над шестью аэродромами государственной авиации в Джанкое, Кировском, Саках, Гвардейском, Каче и Бельбеке, зоны полетов боевой авиации, зоны для метеорологических наблюдений, противоградовых стрельб – «воздушному змею» подняться некуда, не говоря уже о беспилотнике.

ЛИКВИДИРОВАЛИ 280 ДРОНОВ

Алгоритм действий для индивидуального воздушного полета существует, и он начинается с определения зоны. Если полет планируется в границах населенного пункта, то разрешение нужно получить в местной администрации. Если в приграничной полосе – в территориальном органе ФСБ.

Заявку на полет, в зависимости от вида режима использования воздушного пространства, необходимо подавать за 3-5 суток либо в Ростов, либо в Москву. Не менее чем за сутки отправить план полетов, за два часа запросить разрешение у диспетчера и получить «добро». Все правила размещены на сайте Росавиации, как и меры административного реагирования на их нарушение.

- Мы не контролируем, не отлавливаем – мы координируем деятельность по использованию воздушного пространства, - говорит начальник районного центра филиала «Крымаэронавигация» Леонид Степанов. - Но только в этом году силовые структуры ликвидировали 280 беспилотников.

Конечно, никто по беспилотникам огонь не открывает. Блокируется частота поступления сигнала от пульта управления и коптер падает на землю, или тонет в море.

Если удается вычислить хозяина дрона, то ему грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам предстоит выложить 100-150 тысяч, юридическим - до 300 тысяч. А если использование беспилотника без разрешений привело к причинению вреда или гибели человека, виновника привлекут к уголовной ответственности.