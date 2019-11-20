Житель Джанкоя обвиняет бывшую жену в похищении трехлетнего сына

Чтобы найти своего трехлетнего сына, житель Джанкоя Сергей Есин пошел за помощью в полицию, к следователям и в администрацию Джанкойского района. Мужчина уверен, что ребенка забрала Виктория - бывшая жена, с которой Сергей развелся в прошлом году.

- Мы с Викой поженились летом 2015 года, а в декабре у нас родился сынишка Иосиф, - рассказывает Есин.

Пару лет супруги жили душа в душу, но потом начались разногласия.

- Вика стала снова, как в юности, употреблять наркотики. Сын все чаще оставался со мной. Когда мы развелись, Иосиф иногда гостевал у жены, но это не шло ему на пользу. Но в общении с матерью сына я не ограничивал. Хотя Виктория частенько попадала и в ДТП, в и плохие компании, - рассказывает отец.

В последние полгода отношения с тестем и бывшей супругой у Сергея испортились окончательно. Мужчина утверждает, что Виктория не раз пыталась забрать к себе сына и ограничить в общении с отцом.

СЫН КРИЧАЛ: «НЕ БЕЙТЕ ПАПУ»

- 16 октября я забрал сына из детского сада, и мы пошли в парк. Сперва к нам приехала моя бывшая жена. Она не вышла из машины. Затем подъехали ее брат, отец, мать и двое неизвестных парней. Тесть подошел ко мне и несколько раз ударил по ногам и по голове. Мой сын кричал «не бейте папу», а его быстро посадили в машину к Вике. Благо вокруг нас собрались прохожие и мне удалось вытащить Иосифа и спастись самому, - рассказывает отец ребенка.

В Нижнегорской районной больнице Сергей снял побои. Ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», а также многочисленные ссадины и ушибы. Но 8 ноября Виктория снова попыталась похитить ребенка. И на этот раз все прошло успешно.

- Бывшая жена сначала забрала сына погулять на три часа. Но Иосифа она не вернула, и все выходные я не знал, где сын. 11 ноября Вика не привела его в садик, я не знал, что делать, - вспоминает Есин.

По его словам, у супруги отключен телефон, и на связь она не выходит. Ситуация усугубляется тем, что ребенку поставили диагноз «рецидивирующий обструктивный бронхит», и он должен пройти лечение в санатории пульмонологического профиля.

- У меня на руках есть справка из больницы, что ребенку нужно обеспечить лечение. А я уже больше недели не знаю, где находится мой сын, - сетует Сергей.

«ГОВОРЯТ, ЧТО ВЫВЕЗЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КРЫМА»

Заявление о пропаже ребенка приняли в межмуниципальном отделе МВД РФ «Джанкойский». Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и изучают заявление Сергея Есина.

- Там мне сказали, что ребенка уже вывезли за пределы Крыма, но точное его местонахождение неизвестно, - говорит Сергей.

Есин подал заявление в Джанкойский районный суд Крыма на бывшую жену и просит Фемиду окончательно решить вопрос о том, чтобы сын постоянно проживал с ним.

- Надеюсь, что Главное следственное управление и правоохранительные органы дадут объективную оценку по данному факту и примут законное решение, - отмечает Сергей.

«МАЛЬЧИК У НАС, С НИМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ»

«Комсомолка» связалась с отцом Виктории Сергеем Черниковым, чтобы узнать, действительно ли пропавший ребенок находится у бывшей жены Есина.

- Мальчик находится у нас на законных основаниях, с ним все в порядке. Никто не лишал Вику родительских прав. Можем прислать вам его фото, - сказал КП-Крым Черников.

Но снимки мальчика в редакцию так и не пришли.

МНЕНИЕ

Михаил Белкин, член комиссии по вопросам помилования на территории Республики Крым:

- Согласно Семейному кодексу РФ, если у отца нет судебного решения об определении порядка места жительства ребенка, то местом жительства ребенка является по место регистрации матери. Поскольку этого решения нет, мать имеет полное право даже вывозить ребенка за пределы Крыма. В этой ситуации отцу нужно обратиться в суд и подать иск об определении места жительства ребенка или об определении порядка общения с ребенком. Если суд встанет на сторону матери, то отец хотя бы будет иметь право видеться с сыном. Ну а если мать действительно злоупотребляет наркотическими или алкогольными веществами, а ребенок находится с ней, то Сергею следует обратиться в суд за истребование документов из наркологического диспансера или в правоохранительные органы о случаях привлечения ее к административной ответственности.