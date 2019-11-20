2019-11-20T18:36:07+03:00
Политика

«Без шансов»: Эксперт оценил желание Киева получить деньги за имущество портов Крыма

Администрация морских портов Украины намерена обратиться в международный арбитраж
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments5
На полуострове уверены, что исков по поводу получения компенсаций со стороны Украины будет еще многоНа полуострове уверены, что исков по поводу получения компенсаций со стороны Украины будет еще многоФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

У Киева нет шансов получить компенсации за имущество крымских портов, уверен председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее в пресс-службе госкомпании «Администрация морских портов Украины» заявили, что предприятие готовит обращение к правительству России и будет требовать компенсации в размере 1,24 миллиарда гривен (3,28 миллиарда рублей) за имущество компаний «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт».

Если правительство РФ не ответит на требование украинской госкомпании, она намерена обратиться в международный арбитраж.

- Таких исков уже было много и будет много, но у них нет перспектив. Украина, предъявляя претензии, пытается усидеть на двух стульях. Они ссылаются во всех этих исках с требованиями возместить убытки на соглашение о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной 1998 года. Но тем самым они признают, что инвестировали иностранные средства в РФ, а значит Крым - законная часть России, - отмечает Молохов.

Ранее в Госдуме РФ появилась рабочая группа из 20 человек, которая подсчитает убытки, нанесенные от пребывания полуострова в составе Украины.

Кроме того, рабочая группа по подсчету ущерба появилась и в Госсовете Крыма. В июле эксперты озвучили цифру в 2,5 триллиона рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 21 ноября частично пропадет свет
Стало известно, когда по Крымскому мосту пойдут грузовые поезда
ФНС Крыма объяснила «напоминалки» о долгах на булках хлеба
В симферопольском детсаде нашли 25 кило сомнительного мяса
Муж и жена украли из магазина в Симферополе 20 бутылок элитного алкоголя
Ноги от ушей: Пластиковая девушка без тела интригует модниц Крыма
Госслужащие Крыма прошли переподготовку в Крымском федеральном университете
Строитель трассы «Таврида» попал под каток
На кольце около Куйбышевского рынка Симферополя хотят убрать пешеходный переход
На территории бывшего секретного объекта в Крыму сделают подводный музей
Депутат ГД от Крыма объяснил смысл закона о виноделии
Жителю Севастополя за разбитую фару автомобиля дали 1,5 года условно
В Крыму построят 8 физкультурно-оздоровительных центров
На торговца, который ударил журналиста в Евпатории, завели уголовное дело
Спасать Крым от последствий засухи придется Москве