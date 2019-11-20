«Без шансов»: Эксперт оценил желание Киева получить деньги за имущество портов Крыма

У Киева нет шансов получить компенсации за имущество крымских портов, уверен председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее в пресс-службе госкомпании «Администрация морских портов Украины» заявили, что предприятие готовит обращение к правительству России и будет требовать компенсации в размере 1,24 миллиарда гривен (3,28 миллиарда рублей) за имущество компаний «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт».

Если правительство РФ не ответит на требование украинской госкомпании, она намерена обратиться в международный арбитраж.

- Таких исков уже было много и будет много, но у них нет перспектив. Украина, предъявляя претензии, пытается усидеть на двух стульях. Они ссылаются во всех этих исках с требованиями возместить убытки на соглашение о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной 1998 года. Но тем самым они признают, что инвестировали иностранные средства в РФ, а значит Крым - законная часть России, - отмечает Молохов.

Ранее в Госдуме РФ появилась рабочая группа из 20 человек, которая подсчитает убытки, нанесенные от пребывания полуострова в составе Украины.

Кроме того, рабочая группа по подсчету ущерба появилась и в Госсовете Крыма. В июле эксперты озвучили цифру в 2,5 триллиона рублей.

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