В приложениях Apple Крым наконец стал российским

Сервис "Погода", установленный на смартфонах IPhone американской компании Apple, теперь показывает Крым как часть Российской Федерации.

Раньше ввиду того, что США не признали вхождения полуострова в состав России, приложения Apple выдавали крымские населенные пункты с пометкой "Украина". Это возмутило депутатов Госдумы РФ, и с представителями компании начались переговоры.

Депутаты все же сумели договориться с Apple: Крым в приложениях на популярных смартфонах IPhone все же стал российским.

Корреспонденты КП-Крым попробовали найти в сервисе "Погода" несколько крымских городов. Действительно, приложение показывает их как российские.

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При этом поиск по сочетанию "Крым, Украина" ничего не дает.

Как сообщалось, ранее в Apple удалили из своего онлайн-магазина сервис бронирования жилья, потому что там предлагали номера в Крыму.

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