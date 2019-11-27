2019-11-27T14:14:32+03:00
Политика

В приложениях Apple Крым наконец стал российским

Депутаты Госдумы убедили американскую корпорацию "признать" полуостров [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Все владельцы "яблочных" смартфонов в России теперь будут видеть правильный Крым в приложенияхВсе владельцы "яблочных" смартфонов в России теперь будут видеть правильный Крым в приложенияхФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сервис "Погода", установленный на смартфонах IPhone американской компании Apple, теперь показывает Крым как часть Российской Федерации.

Раньше ввиду того, что США не признали вхождения полуострова в состав России, приложения Apple выдавали крымские населенные пункты с пометкой "Украина". Это возмутило депутатов Госдумы РФ, и с представителями компании начались переговоры.

Депутаты все же сумели договориться с Apple: Крым в приложениях на популярных смартфонах IPhone все же стал российским.

Корреспонденты КП-Крым попробовали найти в сервисе "Погода" несколько крымских городов. Действительно, приложение показывает их как российские.

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. Фото: Никита ПОЛЬКО

.Фото: Никита ПОЛЬКО

. Фото: Никита ПОЛЬКО

.Фото: Никита ПОЛЬКО

При этом поиск по сочетанию "Крым, Украина" ничего не дает.

. Фото: Никита ПОЛЬКО

.Фото: Никита ПОЛЬКО

. Фото: Никита ПОЛЬКО

.Фото: Никита ПОЛЬКО

Как сообщалось, ранее в Apple удалили из своего онлайн-магазина сервис бронирования жилья, потому что там предлагали номера в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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