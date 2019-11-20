2019-11-20T14:04:57+03:00
Общество

В «Ялте-Интурист» пройдет круглый стол для рестораторов

На мероприятии выступят ведущие эксперты отрасли
Степан ОСТИНОВ
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Мероприятие будет реализовано при поддержке Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития Республики Крым.Мероприятие будет реализовано при поддержке Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития Республики Крым.
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В отеле «Ялта-Интурист» 27 ноября в рамках III Межрегионального Форума рестораторов и отельеров в Крыму «ИНЖИР-2019» для субъектов малого и среднего предпринимательства пройдёт круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития ресторанного бизнеса».

Мероприятие будет реализовано при поддержке Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития Республики Крым.

В рамках круглого стола планируется провести обучающие семинары, на которых будут рассмотрены важные вопросы касательно не только ресторанного рынка, но и сферы индустрии гостеприимства в целом. В программе круглого стола – выступления ведущих экспертов отрасли, практические советы, обсуждение проблем и открытие новых возможностей.

Будут рассмотрены следующие темы:

«Ресторан в СоцСетях» - спикер Дмитрий Остапенко (основатель первого в Крыму маркетингового агентства полного цикла, маркетолог-практик, реализовавший более 100 проектов в HoReCa г. Севастополь)

«Как увеличить эффективность персонала при сокращении затрат: нематериальная мотивация через пирамиду ценностей». - спикер: Сергей Добров (эксперт-управленец в ресторанном бизнесе г. Краснодар)

«Гостеориентированность. Навыки взаимодействия с гостями ресторана» - спикер: Галина Анохина (основатель, генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «ЛАБОРАТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА», эксперт-практик в ресторанной и гостиничной индустрии с опытом работы более 20 лет в лучших отелях и ресторанах страны. Резидент Hotelier.PRO г. Москва)

«Как эффективно продавать не «втюхивая» клиенту» - спикер Алена Енова (основатель, совладелец и директор по PR и маркетингу компании Hotelinstinct.com г. Санкт-Петербург)

«Позиционируйся или умри! Можно ли менять позиционирование? Когда и как это делать? На примере сетей «Шоколадница» и «Кофе-хаус» - спикер Ирина Рубачева, (эксперт ресторанного бизнеса и франчайзинга, автор книги «Почему закрываются рестораны» г. Москва)

Участники мероприятия получат массу полезных знаний и навыков, которые в дальнейшем смогут применить на практике для достижения успеха в развитии своего бизнеса!

Место проведения: г. Ялта, гостиничный комплекс «Ялта – Интурист», ул. Дражинского, 50. Время: 27 ноября 2019 г. начало в 10-00.

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна! Получите подробную информацию и регистрируйтесь по телефону: +7(978) 720-77-53 или на сайте lk.frbk.ru.

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