2019-11-27T09:01:11+03:00
Происшествия

Особняк семьи крымского футболиста обокрали на 5 миллионов рублей

Грабитель вынес валюту, золото и норковую шубу
Никита ПОЛЬКО
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Нариман Палабуюк на одном турниров по футболу среди ветеранов.Фото: krgv.rk.gov.ruНариман Палабуюк на одном турниров по футболу среди ветеранов.Фото: krgv.rk.gov.ru
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Минувшей субботней ночью в симферопольском микрорайоне Фонтаны был ограблен дом семьи почетного гражданина Красногвардейского района, депутата четырех созывов районного совета, а также мастера спорта СССР Наримана Палабуюка.

Со своей семьей Палабуюк живет за двухметровым забором в большом двухэтажном доме. Есть в особняке и гардеробная. Через нее, а точнее через окно в гардеробной, грабитель и проник в жилье к известному крымскому футболисту. Ему было достаточно отжать металлопластиковое окно, чтобы оказать внутри.

Нескольких часов, пока в доме никого не было, хватило преступнику чтобы обчистить особняк по-крупному. Вор вынес 345 тысяч рублей, 65 тысяч долларов (больше 400 тыс руб, - Ред.), норковую шубу за 108 тысяч рублей и золотые украшения, общая стоимость которых составила 150 тысяч рублей.

В целом награбленное потянуло на 4 миллиона 655 тысяч рублей.

Кражу, как стало известно КП-Крым, обнаружил 37-летний Эрнес - сын знаменитого футболиста Наримана Палабуюка. Он и обратился за помощью к полицейским.

Прибыв на место преступления сыщики сразу обратили внимание на двухметровый еврозабор, который, по идее, должен был стать препятствием для желающих поживится чужим имуществом. Были надежды и на то, что установленная во дворе дома камера видеонаблюдения успела заснять вора. Однако средство наблюдения оказалось неисправным.

Выйти на след преступника не помогла даже служебная собака. Все, что осталось от грабителя – два отпечатка обуви и кусок ткани с одежды.

Работа по местам возможного сбыта всего награбленного, также не принесла результатов, как и опросы потенциальных подозреваемых. Пока полиция ограничилась лишь возбуждение уголовного дела по статье «кража».

Заметим, что Нариман Палабуюк начал свою профессиональную карьеру футболиста в команде «СКА Львов», потом была команда «Пахтакор», а затем – «Памир». Эти клубы становились бронзовыми призерами Чемпионата СССР, а также полуфиналистами Кубка СССР.

В Крыму Нариман Мустафаевич играл в составе команды «Таврия» (село Ленинское), «Авангард» (Джанкой), и «Орбита» (пгт Красногвардейское).

Сегодня Палабуюк работает директором общества с ограниченной ответственностью «Джерело». Предприятие зарегистрировано в Красногвардейском районе Крыма и занимается сельским хозяйством.

Примечательно, что сын Палабуюка – Эрнес - работает в ООО заместителем директора и является одним из учредителей предприятия.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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