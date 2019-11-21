2019-11-21T13:44:32+03:00
Общество

Ветеринаров Крыма обвиняют в симуляции борьбы с бешенством

Те, в свою очередь, говорят о попытке федералов отобрать полномочия
Анна КИРИЕНКО
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В этом году на полуострове выявлено 37 случаев бешенства. Фото: Госкомветеринарии КрымаВ этом году на полуострове выявлено 37 случаев бешенства. Фото: Госкомветеринарии Крыма
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Эпизоотическая ситуация в Крыму вызывает опасения специалистов: за месяц зафиксировано пять случаев бешенства, а с начала года - 37. Причину роста заражений в Россельхознадзоре видят в подложной вакцинации животных на полуострове.

- Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора на протяжении последних трех лет при проверках ветеринарных лечебниц Крыма выявлялись факты подложной вакцинации животных, в том числе против бешенства, – говорится в сообщении ведомства.

- О выявленных фактах информировались правоохранительные органы для принятия мер реагирования. В текущем году уже возбуждено 3 уголовных дела по факту нарушения ветеринарного законодательства в отношении неопределенного количества лиц.

В 2014 году было зарегистрировано 7 вспышек бешенства, спустя год уже 8, в 2016 году 27 случаев, в 2017-м – 20, в 2018 году – 35. Из 37 случаев бешенства, выявленных в этом году, 5 зафиксированы с 11 октября до 12 ноября. Носителями вируса в трех случаях оказались домашние кошки и собаки, в двух – лисы. По всем случаям в опасных зонах введены карантинные мероприятия сроком на два месяца.

- Факты вспышек, зафиксированные в текущем году, являются следствием ненадлежащей вакцинации в предыдущие годы и свидетельствуют о том, что меры профилактики бешенства в республике являются недостаточными, – подчеркнули в управлении Россельхознадзора. - Полномочия по проведению вакцинации, как среди диких, так и среди домашних и бродячих животных, возложены на Госкомитет ветеринарии.

В свою очередь глава Госкомветеринарии Валерий Иванов в комментарии КП-Крым пояснил, что речь идет о тщательной работе по выявлению бешенства у диких животных.

- Диких животных стало больше, соответственно случаев бешенства тоже, – указал он. - Отстреливаем шакалов, у которых диагностируется бешенство. И если на 100 проб диагностируется 2 случая, то на 300 проб, соответственно, уже 6. И это не рост - это качество профилактической работы ветеринарной службы.

По мнению главы комитета, на лицо попытка обвинить ведомство в неэффективной работе и забрать полномочия по ликвидации очагов и профилактике бешенства в федеральную структуру.

Но ситуация в Крыму далека от критической, поскольку в год зарегистрированных случаев бешенства в регионе меньше, чем в других за неделю.

- Мы доказали свою эффективность в борьбе с африканской чумой свиней. Можно зайти на сайт и посмотреть, сколько заболеваний АЧС в регионах, где полномочия по контролю за заболеваемостью у Россельхознадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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