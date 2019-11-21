«Страшно смотреть на поля»: Из-за жаркой осени в Крыму может погибнуть урожай

В следующем году Крым рискует остаться без урожая зерновых. Осенняя посевная кампания проходила при аномально жаркой и сухой погоде, когда в пахотном слое почвы термометр показывал 13-16 градусов тепла. В итоге на засеянных почти 500 тысячах гектаров всходы видны только на пятой части полей.

- Правда, страшно смотреть на поля, – признает председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Грузия» Валерий Хаситошвили. - Были и плохие годы, было и такое, что в декабре растения стали развиваться. Но если будет недобор кормов, опять животноводство пойдет под нож.

Уже два месяца экс-министр сельского хозяйства Крыма, а ныне главный агроном крупнейшего животноводческого хозяйства «Крымсфарминг» Николай Полюшкин следит за спутниковыми картами погоды. Сокрушается, что пока Европу заливают дожди, на юге России сушь невиданная.

- Из-за этого противостояния атмосферных фронтов у нас в метровом слое влаги нет, – говорит Полюшкин. - Придется какие-то площади пересевать, иначе будет неурожай не только зерна, но и кормов. Пока продовольственное зерно в Крыму есть, но 100 тысяч тонн собрать нужно.

Вся надежда сельхозпроизводителей на обильные осадки зимой, которые дадут толчок всходам в период оттепели. Несмотря ни на что, озимые культуры самые засухоустойчивые, и в абсолютно сухой земле семена способны лежать более 100 дней. Так что вполне возможно, что они проклюнутся и взойдут посреди зимы или даже весной. Но рассчитывать на большой урожай в таких условиях уже не приходится: в лучшем случае 20 центнеров с гектара, в худшем - 13-15 центнеров.

- Буквально вчера обследовала посевы на территории Красногвардейского районов, ситуация разная - погибших семян не так много, и есть надежда, что они взойдут весной, – отмечает замдиректора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. – Но в таких условиях мы еще не жили. Природа предоставила ученым подарок: мы сами не смогли бы поставить эксперимент, как поведут себя растения, которые пережили стресс, не прошли первый период закалки низкими, но еще плюсовыми температурами, и входят в зимний период.

Что ученым хорошо, то аграриям в минус. Уже сейчас ясно, что виды на урожай тают вместе с запасами влаги в земле, и нужно думать, как поддерживать отрасль. Глава аграрного комитета Госсовета Крыма Юрий Мигаль уверен - придется просить помощи у федерального центра. Но о каких суммах идет речь станет понятно ближе к концу года.

- Уже понятно, что придется обращаться за помощью по компенсации нашим сельхозтоваропроизводителям, потому что многие могут не справиться, - пояснил Мигаль КП-Крым. - Если большие площади будет нужно пересевать, может не хватить средств, семенного фонда, и наши животноводческие предприятия могут столкнуться с нехваткой кормов.

В свою очередь Минсельхоз Крыма кинуло клич по соседним регионам помочь с семенами для пересева. Субсидия на следующий год для покупки элитного посадочного материала запланирована в 100 миллионов рублей.

- По отрасли растениеводства будет поддержка, субсидия на 1 кг молока будет увеличена в разы, - заверил замминистра сельского хозяйства Владимир Анюхин.

Рекомендации ученых по сохранению урожая производители получат после выпадения продуктивных осадков. Из-за жары посевы повреждены мухами, а оставшееся в земле зерно подъедают полевые мыши, которых больше обычного. А вообще будущее Крыма за двуручками -это такие сорта зерновых, которые могут при осеннем посеве развиваться как озимые, а при весеннем - как яровые. И названия у них многообещающие для сельского хозяйства: «Мастер», «Виват», «Фокс», «Тимофей».

СПРАВКА «КП»

Засуха 2018 года привела к потере половины урожая зерновых. Рекордно жаркие апрель-май привели к гибели посевов в шести сельскохозяйственных регионах на площади более 100 тысяч га. Прямой ущерб составил в 237 миллионов рублей, а недополученные доходы аграриев превысили 4 миллиарда. По итогам уборочной кампании было собрано 900 тысяч тонн зерна.

В этом году крымские аграрии собрали 1,7 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Этот урожай стал рекордным за последние 20 лет. Средняя урожайность зерновых составила 30 центнеров с гектара.