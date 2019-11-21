Ведущие ученые со всего мира создадут в Крымском федеральном университете сверхсовременные лаборатории

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского впервые стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования России на получение мегагрантов. На реализацию двух научных проектов в области агрономии и материаловедения выделено 180 миллионов рублей.

- Это самый престижный конкурс с точки зрения науки. Для нас это большая победа, так как ранее в Крыму никогда не выигрывали мегагранты. Средства выделяются на вновь создаваемые лаборатории мирового уровня. Это важно для университета, поскольку к нам приедут ведущие мировые ученые – носители уникальных знаний, которые будут работать в нашем вузе над организацией новых научных школ, - рассказал проректор по внешним связям Михаил Сергеев.

Одним из проектов, получившим мегагрант, стало размножение оздоровленного посадочного материала и масштабирование производства в Крыму. Для его реализации в Крымский федеральный университет из Израиля приедет признанный ученый Рина Каменецки, профессор, ведущий научный сотрудник Института Вулкани, который специализируется на разработках для сельского хозяйства.

- Наша основная задача – производство безвирусного материала. Проект направлен на отработку технологической цепи, которая включает получение растительного материала, его диагностику на наличие патогенов, вирусов, фитоплазм, разработку технологий лечения и размножения. В рамках проекта будут разрабатываться протоколы размножения растений трех типов жизненных форм: травянистые, кустарники и лианы. В качестве модельных культур выбраны чеснок, ежевика и виноград. Базовой станет биореакторная технология клонального размножения растений, - рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений Центра опережающего научно-технологического развития Крымского федерального университета Лавр Крюков.

Второй научный проект направлен на создание в Крымском федеральном университете исследовательской лаборатории мирового уровня по нанофотонике феррит-гранатовых пленок и структур для нового поколения квантовых устройств. Он будет реализован под руководством доцента МГУ им. Ломоносова, приглашенного профессора в Университете Эдит Коуэн (Западная Австралия) Владимира Белотелова.

- Деятельность лаборатории будет направлена на решение проблемы взаимодействия света с магнитоупорядоченными средами на масштабе наноструктур, создание и изучение новых материалов нанофотоники. Разрабатываемые материалы лягут в основу новых эффективных устройств хранения и обработки данных, биосенсорики и магнитометрии. Наиболее важным является применение результатов исследования в области квантовых устройств, - отметил заместитель директора по научной работе Физико-технического института Крымского федерального университета Максим Яворский.

Руководитель Крымского федерального университета Андрей Фалалеев отмечает, что победа в конкурсе на получение мегагрантов - это важный шаг в прорыве международной блокады Крыма.

- Ведущие ученые, признанные во всем мире, готовы приехать к нам. Это говорит о том, что они не признают сложившуюся вокруг полуострова политическую ситуацию. Значит, мы выбрали и заняли правильную позицию. В конкурсе участвовали ведущие вузы России, всего 36 проектов получили мегагранты, два из которых ушли к нам. Это большая победа, которая была бы невозможна без тесного сотрудничества Крымского федерального университета с региональными властями, - добавил Андрей Фалалеев.

Конкурс на получение мегагрантов проводится Министерством науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Наука».