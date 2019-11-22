Руки-гаджеты: Как получить современный протез в Крыму

Инженеры завода «Моторика» из Сколково разработали для двух детей из Крыма руки-гаджеты. Устройства можно получить абсолютно бесплатно и главное - ноу-хау позволят чувствовать себя полноценным человеком.

ЧТО ТАКОЕ РУКИ-ГАДЖЕТЫ

Обладатели функциональных устройств могут вдевать нитку в иголку, писать, кататься на самокате или велосипеде, выполнять рабочие операции на станках и многое другое. С помощью дополнительных гаджетов, прикладывая протез к терминалу, можно оплачивать покупки, следить за своей активностью - функционал смарт-часов.

КОМУ ПОЛОЖЕНО

Функциональные протезы бывают двух видов: тяговые, которые работают за счет сгибания лучезапястного или локтевого суставов, и биоэлектрические - в них встроены датчики, считывающие импульс с мышц.

Детям обычно сначала ставится тяговый протез, к которому они привыкают, и после уже легче адаптируются к бионическому устройству.

Каждый протез проектируется индивидуально под травму человека и производится с использованием 3D технологий. Благодаря промышленной 3D-печати можно создавать не только индивидуальные протезы, но и выполнять их в различных цветах, а еще наносить любые рисунки и надписи.

Помимо выполнения конкретных действий, протез необходим для повседневной реабилитации, так как он компенсирует вес недостающей конечности и тренирует мышцы, не давая им атрофироваться.

Получить протез может абсолютно любой гражданин России. А если вдруг возникают какие-то проблемы, то представители «Моторики» помогают оформить все документы по индивидуальной программе реабилитации инвалида.

ПРОТЕЗ ДАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С помощью особого держателя на протезе можно закреплять разные аксессуары, например, пульт управления мини-дроном. Абсолютно новое отношение к протезированию позволяет обладателям этих устройств легко освоиться с протезом и компенсировать утраченные возможности. Работа с пользователями из регионов ведется дистанционно, мерки снимаются удаленно. Далее с пользователем согласовывается дизайн.

- Протез - это не только внешняя эстетика и функциональность, это еще психологическое и физическое здоровье человека. В таких историях помочь может каждый! Здесь не нужно собирать деньги - достаточно просто поделиться информацией со своими знакомыми. Мы в свою очередь поможем каждому с аплазией или ампутацией получить руку мечты с красивым дизайном бесплатно, - рассказал КП-Крым директор по региональному развитию компании «Моторика» Руслан Садыков. - Разрабатываем протез и производим его, а затем отправляем в регион, где на местном протезном предприятии его устанавливают. Поделившись этой информацией со знакомыми, возможно, именно вы станете человеком, который помог другому.

УСТРОЙСТВО ЗАМЕНИЛО ПОЛНОЦЕННУЮ РУКУ

Для севастопольцев и крымчан «Моторика» разработала четыре протеза. Двое из них получили протезы несколько недель назад.

Данила из Севастополя родился без кисти левой руки. В свои восемь лет он не только научился жить с этим, но и занимается единоборствами. Он верит в добро, хотя самому порой приходится сталкиваться с жестокостью сверстников. Только пойдя в школу, мальчик узнал о том, что он инвалид. В семье никогда никто не акцентировал на этом внимание.

Первый протез Даниле был сделан, когда он ходил в детский сад. Но приспособление было косметическим, а не функциональным.

Перед поступлением в первый класс инженеры завода «Моторика» разработали для Данила функциональный протез. Он был выполнен в стиле Бамбалби - одного из героев фантастического боевика «Трансформеры».

Данила научился не только полноценно жить с одной рукой, но и заниматься единоборствами. Фото: личный архив

- Это была серия активных протезов «Киби», - рассказывает КП-Крым мама мальчика Ольга Хорева. - Он сам захотел именно такой, и его сделали очень быстро, к первому сентября. Он был настолько ярким, что все дети реагировали на сына как на супергероя.

Протез был рассчитан на сжатие и разгиб. Со временем Данила перестал его носить, так как в нем ему было некомфортно. Вскоре у школьника начались проблемы с рукой, и она начала усыхать. Чтобы остановить процесс, мальчику пришлось накачивать мышцы.

Данила добился в спорте успеха. Фото: личный архив

- Мы в старый протез ему замотали гантель, и так он ходил на тренировки и все нормализовалось. А новый протез более функциональный. Это как полноценная рука, поэтому сын очень доволен, - заключает Ольга.