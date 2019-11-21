Крымчанам показали постановки лучших театров из 11 республик России

- С 12 по 20 ноября в Ялте, Керчи и Симферополе представители театрального искусства из одиннадцати республик Российской Федерации показали спектакли, собирающие аншлаги на родине и за ее пределами. Фестиваль «Крымская театральная осень» проходил при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Республики Крым, Союза театральных деятелей России.

12 театральных коллективов знакомили крымчан с постановками по произведениям русских и советских классиков: Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Александра Вампилова и других.

Открытие фестиваля прошло в Ялтинском театре им. А.П. Чехова. 12 ноября зрителям показали спектакль «Предложение. Юбилей» от режиссера Национального драматического театра им. П.В. Кучияк Республики Алтай Баатра Колаева. А на следующий день постановку по повести Ивана Тургенева «Вешние воды» показала труппа Мордовского государственного национального драматического театра. Также ялтинским зрителям представили две современные версии произведений Максима Горького от театров Республики Башкортостан и Карелии.

Программа продолжилась в Керченском дворце культуры «Корабел». Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми представил музыкальный спектакль «Левша» по произведению Николая Лескова, а детей порадовали постановкой «Конек-Горбунок» от Государственного национального театра Удмуртской Республики.

В рамках «Крымской театральной осени» в Симферополе прошли мастер-классы по основным исполнительским дисциплинам.

В Симферополе прошло несколько мастер-классов по сценической речи. Фото: пресс-служба фестиваля «Крымская театральная осень»

- 18 и 19 ноября мы провели два мастер-класса под кодовым названием «Ощущение звучания». Студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма пробовали озвучивать пространство, читали диалоги, наговоры. Это была работа по методу российского театрального педагога Васильева Юрия Андреевича. Мне было приятно общение со студентами, оно профессиональное, неглупое. Не исключено, что я буду и дальше участвовать в крымских фестивалях, - поделился впечатлениями преподаватель по сценической речи Михаил Каргопольцев.

Завершился фестиваль 20 ноября. Зрителям показали спектакль «Пиковая дама» в исполнении актеров Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова.

- Спектакль «Пиковая дама» мы играли 338 раз. Постановку видели не только в России, но и в Китае, Украине, во Франции. Когда «Балтийский дом» пригласил нас в Крым на фестиваль, мы сразу же согласились, - отмечает Александр Славутский, художественный руководитель Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова. - Думаю, нам нужно более плотно взаимодействовать с крымчанами, поскольку они вернулись в состав России недавно.

Актерам спектакля "Пиковая дама" аплодировали стоя. Фото: пресс-служба фестиваля «Крымская театральная осень»

Во время фестиваля актеры и режиссеры из разных городов обменялись творческими идеями и запланировали совместные проекты.

Чтобы пообщаться с коллективами, посетить спектакли, в Крым прибыл председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист России Александр Калягин. По его словам, «Крымская театральная осень» - достойное завершение Года театра в России. Александр Калягин выразил надежду, что фестиваля станет ежегодным.

- В свое время мне хотелось сделать Крым нашим Авиньоном, где проходит замечательный театральный фестиваль, который является мировой культурной гордостью и по уровню организации, и по программе. Не получилось. Но проведение фестиваля «Крымская театральная осень - это очень важный шаг. Пусть еще не Авиньон, к сожалению, но здесь уже очень хорошо и коллективам, и зрителям, - выразил свое мнение председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Идею сделать фестиваль традиционным поддерживает и генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом», который выступил организатором форума, Сергей Шуб. По его мнению, «Крымская театральная осень» - фестиваль, который востребован и зрителями, и театрами.

- Лично у меня после фестиваля осталось какое-то замечательное послевкусие, которое ты ощущаешь далеко не после каждого проекта. Это послевкусие возникло, прежде всего, потому, что мы сделали очень важное доброе дело для героев форума - двенадцати национальных театров из одиннадцати республик России. Для них встреча с Крымом, с новыми городами и зрителями стала настоящим праздником. Это послевкусие осталось и от потрясающей погоды, подаренной Крымом. Уникальный бархатный сезон продлился до последнего дня фестиваля, - отмечает Сергей Шуб. - Остается пожелать всем нам только одно: пусть послевкусие, о котором я говорил, эти воспоминания, национальный заряд от творческого общения, длится максимально долго. Желательно до следующего фестиваля в 2020 году. Мне кажется: форум должен стать традиционным. И мы уже подали ходатайство в Министерство культуры Российской Федерации, которое оказало колоссальную поддержку сейчас и, мы рассчитываем, окажет в будущем.