Ну, за шмурдяк! Почему в Крыму не выгодно делать вино из местного винограда

Госдума приняла в первом чтении законопроект о вине и виноделии. Он должен создать действенный механизм защиты и поддержки отечественных производителей винограда и вина, а также дать потребителю возможность отличать на полке «шмурдяк» от даров Диониса. Почему он так нужен Крыму, разбиралась «Комсомолка»

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия создается с нуля. Лоббирование отраслевого закона началось с момента вхождения Крыма в состав РФ, когда виноделы полуострова столкнулись с конкуренцией за потребителя с теми, кто вино разливает, но не производит: виноматериал закупается за рубежом, разбавляется водой, сдабривается спиртом и сахарозой и поступает в торговую сеть.

Первый законопроект появился в конце 2017 года, и пока он прошел согласование с заинтересованными органами от Минфина до Росалкогольрегулирования, из 65 страниц текста этого документа осталось всего 10, основная идея «потерялась» по дороге. Это вынудило инициаторов отказаться от вынесения его в третьем чтении и взяться за новую редакцию.

- Впервые в законе вводится понятие «вина России», как полностью произведенные из винограда, выращенного на территории РФ, - отметил один из авторов законопроекта, депутат ГД от Крыма Константин Бахарев. - Зонирование виноградопригодных земель и их определение, создание терруаров, понятия контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции.

ШМУРДЯКУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

На переход от импортных виноматериалов к производству вина из отечественного винограда отводится трехлетний период. Поставляемые наливом виноматериалы (балк) хоть и интересны производителям своей невысокой стоимостью, но итоговый продукт далек от вина. Поэтому на этикетке так называемых «балковых вин» должно быть указано, что эта продукция вином не является и на магазинной полке им отведено отдельное место, по аналогии с молочной продукцией, содержащей растительные жиры. Чтобы потребитель, делая выбор, ориентировался не только по ценникам, но и составу продукции.

- В новом законе будет отражено понятие ЗГУ - защищенное географическое указание. Это виноградники, задекларированный урожай и произведенное из него вино, - говорит фермер-винодел Илья Волошин. - Сейчас винограда декларируется больше, чем по факту можно вырастить с одного гектара. Разница добирается балковыми винами. Это остается исключительно на совести производителей и не все стремятся это показать. Думаю, что 40% вин с указанием на этикетке «произведено в Крыму» не содержат крымского винограда.

БЕЗ ИМПОРТА НИКАК

Запрещать импортные или произведенные из импортного сырья вина никто не будет. В конце концов, это противоречит правилам ВТО. Но принципиальный момент в поддержке на уровне других сельхозпроизводителей отечественных виноградарей и виноделов – субсидий на организацию питомников, приобретение посадочного материала, технологического оборудования. Правда, некоторые законодательные инициативы явно отрасли не на пользу.

- В законопроекте есть норма, что меры поддержки предоставляются на закладку виноградников из отечественных саженцев. Получается, что импортные не подлежат? К сожалению, на данный момент не то, что в Крыму, а и во всей России, при всей поддержке питомников, нет такого количества своего посадочного материала, - отмечает замминистра сельского хозяйства Сергей Петелин. - При дефиците отечественных саженцев если субсидирование импортных прекратят, то что тогда сажать? 80% саженцев - импорт, потому что своих нет.

ФЕРМЕРЫ ВНЕ ЗАКОНА

Пока не удалось прийти к согласованному варианту регулирования деятельности малых и средних форм хозяйствования. Фермерское, или гаражное виноделие развито и в Крыму, и на Кубани, и в Дагестане. И оно нуждается в законодательном определении, чтобы механизмы документального сопровождения деятельности и контроля были проще и понятнее. Получить лицензию для гаражиста еще пол беды – соответствовать требованиям наравне с крупными заводами частник не сможет.

- Обязательно нужна отдельная статья регулирования отношений мелкого товаропроизводителя. В Крыму 171-й закон не работает, ни одной лицензии не получили. Правовой основы нет, а люди хотят выращивать виноград и делать вино, – говорит исполнительный директор Ассоциации фермеров и землевладельцев Крыма Николай Саблин. - Большой винодельческий бизнес невозможно делать без фермеров - весь мир работает на фермерском винограде. Нет рабочих, никто не выходит на виноградники, только дагестанцы и узбеки. Скоро будут китайцы. А фермер с семьей до 15 га обработает. Пусть из них 10% выйдет на рынок со своим вином, но 90% - это виноград. Крупняк заинтересован, чтобы фермеры развивались в Крыму.

ЦЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ

У фермерского виноделия есть большая социальная функция – спасти сельские территории от вымирания. В отличие от ликеро-водочной промышленности, отрасль дает намного больше добавочной стоимости и рабочих мест, а также развивает сельское хозяйство. Достаточно сказать, что 60% официальных рабочих мест в сельском хозяйстве относятся к виноградарству и виноделию. Но в своем развитии виноделы ограничены. И главный фактор – это цена на виноград.

- Виноградарство и виноделие - это, в первую очередь, бизнес, и нужно говорить об экономических стимулах его развития. По итогам урожая 2019 года крымское виноградарство достигло дна с точки зрения рентабельности, - уверен руководитель одного из агрохозяйств Андрей Стоянов. - Себестоимость винограда по году будет 35 рублей за килограмм, а 1 литр импортного виноматериала уже с доставкой на завод 33-34 рубля. Это говорит о том, что крымский и российский виноград сегодня никому не нужен, экономически не целесообразен.

НАЛИТЬ В БЮДЖЕТ АКЦИЗА

За отраслевым законом, который еще не известно как преобразиться после прохождения через заинтересованные ведомства, нужна отдельная государственная программа, чтобы стимулировать удорожание импортного виноматериала и удешевление отечественного винограда. Для поддержки фермерского виноделия гаражисты предлагают сделать свой крымский региональный закон, который бы ответил на главный вопрос - для чего возрождать виноградарство и как.

Со следующего года ставки акцизов на вино с действующих 18 рублей повысятся до 31 рубля за литр, а на игристые вина - с 36-ти до 40 рублей. Раньше вина с защищенным географическим указанием в России имели 50-процентную скидку на акциз. Но ВТО заставила убрать протекцию для местного производителя. Есть налоговый вычет по акцизу, но эти вернутся только через полгода. Поэтому рост цен на отечественные вина составит 40-50 рублей за бутылку, что ощутимо при конкуренции с дешевым импортом. И это при том, что вино за последние 4 года подорожало на 30%, а водка всего на 8%.

СПРАВКА «КП»

В настоящее время площадь плодоносящих виноградников в Крыму составляет 14,5 тысячи га и столько же требует раскорчевки. Винодельческую отрасль представляют 33 крупных производителя. Удельный вес виноделия в структуре пищевой промышленности составляет около 46%.

МНЕНИЕ

Илья ВОЛОШИН, винодел:

- Завезенный виноматериал и разлитый в Крыму по бутылкам не может являться крымским вином. Виноград в Европе не дешевый, и сюда привозят фильтрованные дрожжевые осадки, которые доводятся до определенных кондиций и разливаются в бутылки. При покупке нужно искать на этикетке буквы ЗГУ – защищенное географическое указание, или ЗНМП – защищенное название места произрастания. Это значит, то вино от виноградника до бутылки имеет крымское происхождение.

Николай ДОНЦОВ, виноградарь, винодел, учредитель ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, личных подсобных хозяйств и субъектов сельского зеленого туризма Крыма»

- Виноградосодержащие напитки, а по-русски «шмурдяк», нужно выбросить из законопроекта. Эту заграницу берут, на половину разбавляют водой, добавляют спирт сахарозу и выдают за вино. Но вместо этого из винодельческой продукция убрали коньяк - это анекдот! Винодельческая продукция - это шампанское, вино и коньяк. Нельзя допускать, чтобы водно-винные напитки существовали в винодельческой продукции, они ее уродуют.