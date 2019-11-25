2019-11-25T13:43:04+03:00
Наука

Ученые Крымского федерального университета создают новый материал, "скрывающий" военную технику от радаров

Специалисты уже рассчитали характеристики диэлектрика будущего
Степан ОСТИНОВ
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Ученые Владимир Пономаренко и Игорь ЛагуновУченые Владимир Пономаренко и Игорь Лагунов
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Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали характеристики искусственного диэлектрика – непроводника тока, который будет поглощать электромагнитное излучение в нескольких диапазонах.

Эти материалы широко применяются в военной сфере: радиолокаторы не могут обнаружить самолеты или иную военную технику, которая снабжена поглощающими сигналы диэлектриками. Кроме того, таким материалами покрывают специальные безэховые камеры, в которых испытывают радиоизлучающие приборы. Также диэлектрики используют в технике сверхзвуковых частот и других целях.

Естественные радиопоглощающие материалы не всегда отвечают высоким требованиям, поэтому на практике чаще всего используют искусственные композиционные материалы – они имеют высокую диэлектрическую проницаемость.

- Мы с Игорем Михайловичем Лагуновым разработали теорию искусственного диэлектрика, который состоит из тонких проводящих квадратиков, распределенных в связующей среде. Также мы рассчитали характеристики этого композита, после чего сделали вывод, что его можно эффективно применять в качестве радиопоглотителя, - рассказал профессор кафедры экспериментальной физики Физико-технического института КФУ им. Вернадского Владимир Пономаренко.

Исследование проведено по новому методу решения задач дифракции на периодических структурах. с применением математических вычислительных методов и компьютерного моделирования. Численные расчеты показали, что при одинаковой толщине радиопоглотитель на основе резистивных квадратов имеет почти вдвое меньший уровень отражения в широком диапазоне частот по сравнению с известным аналогом.

Ученые считают, что исследования поспособствуют созданию более качественных и совершенных радиопоглощающих покрытий с малым удельным весом.

Далее специалисты намерены разработать технологию по созданию радиопоглощающих диэлектриков, а также предоставить образцы для специальных производственных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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