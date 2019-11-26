Севастополец умер, так и не дождавшись льготных лекарств

- Вам жить полгода.

40-летний руководитель севастопольского предприятия Алексей Чернов никак не ожидал услышать подобное от врача. У него ведь жена, двое детей, любимая работа... Но диагноз «рак» приходит даже к молодым и успешным.

Назначенное лечение не помогало. Жена Дженнета сдаваться не собиралась и повезла мужа на обследование в Москву. В институте имени Блохина поставили новый диагноз - меланома. Назначили другие лекарства и дали более оптимистичный прогноз.

Вот только препараты, которые Алексей Чернов должен был получать бесплатно уже дома, в Севастополе, приходилось в буквальном смысле «выбивать», поставки задерживали постоянно.

– Мы писали жалобы в прокуратуру, в правительство. Обивали порги чиновников. После этого препараты все же стали выдавать, – вспоминает Дженнета. – Лечение помогало.

Вот только в январе 2017 года один из жизненно важных препаратов просто не закупили. Без лекарств состояние Алексея ухудшалось, тянуть дальше было нельзя - и семья согласилась на химиотерапию.

– Департамент здравоохранения Севастополя даже не озадачился тем, чтобы провести закупку препарата для дальнейшего лечения. Врачи нам предложили «химию». Мы согласились. Но стало только хуже: муж облысел, потерял силы, – говорит супруга.

В феврале 2017 года специалисты института Блохина добавили к назначенному лечению более сильный импортный препарат – Мекинист. Упаковка стоит 300 тысяч рублей, хватает ее всего на месяц.

На него Чернову тоже выписали льготный рецепт, дающий право на бесплатное получение препарата. Но семья, наученная горьким опытом, решила первую дозу купить за свой счет, не дожидаясь государственной закупки.

ТОРГИ НЕ СОСТОЯЛИСЬ

– Нам пообещали, что с 1 марта препарат будут выдавать бесплатно. Торги были назначены, но март прошел, а лекарство не закупили. Нам сказали, что торги объявлены несостоявшимися, – рассказывает Дженнета.

Не закупили препарат и в апреле. Тогда супруга вместе с адвокатом вновь отправилась штурмовать Департамент здравоохранения Севастополя.

– Мы говорили, что это онкология и нельзя терять ни минуты, но нас будто не слышали. В итоге я сама вышла на трех дистрибьюторов. Они согласились участвовать в торгах, не завышая цены. Но и в мае закупки не было, несмотря на согласие от поставщиков. Они вышли на других дистрибьюторов, у которых препарата не было в наличии на момент торгов, – вспоминает Дженнета.

Под обещания чиновников, супруга продолжала зарываться в долговую яму, покупая лекарство. Помимо денег на таблетки, ей приходилось занимать и на билеты в Москву и в Турцию – в Крыму и Севастополе лекарство не продавалось.

– Мекинист строго день в день покупать не удавалось. Нарушалась схема приема, что плохо влияло на лечение, поэтому в институте Блохина добавили следующий препарат – Ервой. Четыре флакона стоят больше миллиона рублей, но о нем в департаменте здравоохранения Севастополя и слышать не хотели, хотя онкоцентр подготовил документы, – плачет вдова.

ПОКОЙНИК ПУСТЬ ПРИХОДИТ САМ

27 июня 2017 года Алексей умер. Его жена считает, что виной всему - перебои в приеме назначенных лекарств.

Женщина обратилась в суд, потребовав от Департамента здравоохранения Севастополя возместить ей моральный ущерб в 450 тысяч рублей и материальный - в 600 тысяч. На самом деле семья потратила вдвое больше - 1,2 миллиона за 4 упаковки Мекиниста. Но чеки сохранились только за две пачки.

Вот только суд проиграли во всех инстанциях.

– Суд отказал по той причине, что Алексей Чернов при жизни должен был сам обратиться в суд о взыскании этой суммы. Конечно, он бы и обратился, но так ему же никто не отказывал! Все говорили, что закупим, но по факту не закупили, – поясняет адвокат семьи Черновых Лариса Бослак.

Чиновники и судьи, считает юрист, просто не хотят принимать во внимание последствия сорванных закупок.

– Мы не ждали денег, а ждали лекарства, но так и не дождались. Я уверена, что если бы не прерывания курсов лечения, ни халатность с закупками, то мужа можно было спасти, – уверена вдова.

НИКОГО НЕ НАКАЗАЛИ

Чернова обратилась в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту бездействия чиновников, не закупивших льготное лекарство. Ответа от правоохранителей пока не последовало.

По мнению директора юридического предприятия «Центр медицинского права в РК» Михаила Белкина, в случае с Черновым суды всех инстанций формально подошли к ситуации.

– Хотя судами подтверждено право за умершим Черновым на получение компенсации за приобретенные на заемные деньги лекарства, – отмечает Белкин. – Относительно конкретного случая, надеюсь, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, а дело будет повторно рассмотрено в суде.

Михаил Белкин призвал всех пациентов и их родных не верить словам чиновников, советующих подождать лекарство, а как можно раньше приобретать лекарство самим и сразу подавать в суд, требуя возместить ущерб.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий БАРАНОВСКИЙ, онколог:

– Порядок закупки продиктован рамками 44 ФЗ. В соответствии с ними медицинская организация объявляет конкурс, проводит его, и в случае, если победитель определился, работает с поставщиком. Но на каждом из этих этапов могут возникать сбои. Можно осуществить покупку препарата свободным закупом. Но тут есть строгое ограничение – стоимость не должна превышать 100 тысяч рублей. Необходимо внести поправку в ФЗ. В данном случае эта мера является спасительной для пациентов.

Лариса БОСЛАК, адвокат:

– У многих, особенно у онкобольных, нет сил, чтобы бороться. Они никуда не ходят жаловаться. Тихо идут умирать. А люди должны писать жалобы. Если сами не знают, как это делать, то смело можно обращаться к специалистам. С такой категории больных денег за составление жалоб никто не берет. Все понимают их ситуацию.