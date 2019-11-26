В Клиническом медцентре при Крымском федеральном университете проводятся уникальные для Крыма операции

Хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета ежедневно проводят уникальные для региона операции, которые до этого выполнялись только на материковой части России.

- Приоритетные направления нашей работы - лечение сложных форм мочекаменной болезни с использованием комбинированного подхода, когда операция проводится и через прокол в почке, и через мочеиспускательный канал. Таким образом, воздействие на камень оказывается с двух сторон, что позволяет лечить больных с камнями больших размеров и высокой плотности, - рассказал заведующий хирургическим центром КММЦ Св. Луки КФУ Сергей Еременко.

Центр оснащен эксклюзивным для Крыма модульно-консольным операционным блоком («умная операционная») с новейшим оборудованием: лазерные, наноимпульсные генераторы, ультразвуковые и биполярные скальпели. Врачи отделения освоили методику компьютерного предоперационного планирования, создания 3D индивидуальных моделей.

Фото: пресс-служба КФУ

В настоящее время здесь проводятся все виды урологических операций, кроме пересадки почки.

- Благодаря программе развития Крымского федерального университета мы закупили для клиники оборудование ведущих зарубежных фирм на 200 млн рублей. Оно позволяет выполнять операции экспертного класса. Тремя флагманами нашей клиники являются операционные общей хирургии, урология и оперативная гинекология. И самое главное – мы проводим комплексные операции по поводу комбинированных патологий, которые не могут выполнить отдельные специалисты, а нужна комбинированная бригада из нескольких хирургов. Теперь не нужно отправлять пациентов на материк, мы сами можем все прекрасно сделать, - подчеркнул хирург КММЦ Св. Луки Вячеслав Михайличенко.

Кроме того, в клинике проводится лечение сложных проктологических патологий с помощью современных достижений колопроктологии.

В частности, в Центре разработана оригинальная методика лечения геморроидальной болезни, позволяющая минимизировать количество послеоперационных осложнений.

- Также внедрена методика оригинального лечения проректальных свищей, которые при длительном течении могут приводить к злокачественным перерождениям. Мировая тенденция лечения острых парапроктитов заключается в двухэтапном лечении, а в нашей клинике можно за один раз радикально прооперировать больного, - заключил хирург-проктолог высшей категории Александр Селиванов.

Фото: пресс-служба КФУ

В хирургический центр на базе КММЦ Св. Луки Крымского федерального университета может обратиться любой пациент, нуждающийся в высокотехнологичной медицинской помощи - в том числе по полису ОМС.

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