Великое научное наследие: Крымские ученые стояли у истоков искусственного оплодотворения

В наше время экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) или оплодотворение яйцеклетки «в пробирке» – общедоступная процедура, которую проводят в клиниках по всему миру. Она помогла миллионам женщин, страдающим бесплодием. На сегодняшний день с использованием технологии ЭКО на свет появились более 7,5 миллионов детей. Только в Крыму проводится до 1000 циклов ЭКО в год, часть из них за счет средств ОМС, а первый ребенок «из пробирки» в Крыму родился в 1994 году.

Тем не менее, далеко не все знают, что у истоков экстракорпорального оплодотворения стояли крымские ученые. Именно в ноябре 1955 года в стенах Крымского медицинского института (ныне – Медакадемия КФУ, - ред.) впервые в мире была оплодотворена женская яйцеклетка вне организма человека.

Отцом и вдохновителем метода экстракорпорального оплодотворения яйцеклетки человека вне организма можно смело считать советского ученого, профессора, заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института Бориса Павловича Хватова.

Борис Павлович Хватов

Еще в 40-х годах он приобрел богатый опыт по исследованию методов искусственного оплодотворения животных, что привело его к идее оплодотворения яйцеклеток женщины вне организма. Впервые возможность искусственного оплодотворения яйцеклетки человека вне организма и дальнейшего культивирования эмбрионов в питательных средах профессор Хватов высказал в начале 50-х годов.

Идею Бориса Павловича успешно реализовал его ученик, на тот момент аспирант медицинского института, а в будущем ученый Григорий Николаевич Петров. Именно ему профессор доверил непосредственное проведение фундаментальных исследований по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма.

10 ноября 1955 года данные исследований увенчались успехом: на 3 сутки был получен первый в мире полноценный зародыш человека вне организма женщины.

- Григорий Николаевич сутками наблюдал за этапами оплодотворения и дробления полученного эмбриона в инкубаторе. Он описал увиденное и сфотографировал весь процесс оплодотворения – в то время подобных работ не было. Итоги этих и последующих уникальных исследований были представлены в его кандидатской диссертации «Процессы оплодотворения яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека», - защищенной в Крымском мединституте в 1959 году. Активно работы проводились с 1955 по 1964 года. В 1966 году крымские ученые сделали вывод о возможности успешной трансплантации зародышей в матку после их культивирования в течение 2-3 дней вне организма. И это случилось на 3 года раньше, чем сообщения в Великобритании о разработке технологии ЭКО (Р. Эдвардс, П. Стептоу, - ред.), - рассказала профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 Медицинской академии КФУ Анна Сулима.

Григорий Николаевич Петров

Однако в то время Крымский обком партии запретил проводить «эксперименты над советскими женщинами». Поэтому работы в институте были прекращены и информация о них больше не попадала в научные медицинские издания.

Тем не менее, есть свидетельства профессоров Крымского медицинского института Бориса Троценко, Аркадия Брусиловского и Виталия Королева о том, что они об этом знали и видели, как проводился перенос эмбрионов женщине, страдающей бесплодием. Также существуют письма пациентов 50-60-х годов с просьбой перенести им эмбрионы в полость матки: «Уважаемый тов. Петров Г. Н.! …У меня вторичное бесплодие из-за двух внематочных беременностей (удалены обе трубы). Можете ли Вы перенести в мой организм зародыша, полученного вне организма? Если Вам этого еще не приходилось делать, то я согласна, чтобы Вы испытали это на мне первой. Мне 25 лет. …» (Письмо пришло на кафедру от пациентки страдающей бесплодием в 1961 году из Донецка).

И только в 1969 году британский ученый-физиолог, в будущем лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Роберт Эдвардс заявил, что разработал технологию ЭКО. Кстати, в его Нобелевской лекции есть ссылки на работы Григория Николаевича Петрова.

- Понадобилось больше 20 лет, чтобы доказать, что первые исследования в этой области проводились в Крыму. И сегодня исследования Григория Петрова, как автора первых в мире публикаций по данной теме включены в монографию Кембриджского университета «Пионеры ЭКО в мире», что является фактом признания зарубежных коллег приоритета ученых Крымского медицинского института. Мы должны помнить и гордиться именами своих соотечественников, которые в разные периоды истории страны работали на ее будущее. Григорий Николаевич Петров один из них. Именно наш соотечественник стоял у истоков ЭКО, - заключила профессор Анна Сулима.

КСТАТИ

Сегодня в Медицинской академии им. С. И. Георгиевского пройдет публичная лекция «Тернистый путь признания ... или Четыре розы вместо Нобелевской премии», на которой представители Крымского федерального университета расскажут о всемирном признании исследований Григория Николаевича Петрова в создании технологии ЭКО.