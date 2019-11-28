Какие изменения ждут крымчан с 1 декабря 2019 года

1. Перекрытие дорог

С 1 декабря в Крыму при плохой погоде будут ограничивать движение на некоторых дорогах. Делать это будут во время сильного снега и гололедицы. Такой режим продлится до 1 марта 2020 года.

Движение может быть ограничено на 10-километровом участке горной дороги Солнечная Долина - Перевал - Щебетовка (трасса Алушта - Судак - Феодосия), на 16-километровом участке Перевальное - Нижняя Кутузовка (в направлении Симферополь - Алушта), на 5-километровом участке горной дороги в районе Грушевского перевала (трасса Симферополь - Феодосия), на 36-километровом участке Чучельский перевал - Изобильное (Ялта - Алушта), на 40-километровом горном серпантине Соколиное - Ай-Петри - Учан-Су (в направлении Бахчисарай - Ялта), вне населенных пунктов на участке Гончарное - Ялта (3 км), на 10-километровом участке Феодосия - Орджоникидзе, от села Лучистое до автодороги Алушта-Феодосия (2,5 км), вне населенных пунктов на участке Гончарное - Ялта - Форос (1,3 км).

2. Запуск поездов по Крымскому мосту

Этот момент уже близко. Продажи билетов стартовали 8 ноября. Пока можно купить проездные из Москвы в Симферополь и обратно, а также по направлению Санкт-Петербург - Севастополь. Цена билета на поезд из Москвы в Симферополь в вагоне купе составляет от 2966 рублей, в спальном вагоне - от 9952 рублей.

Из Санкт-Петербурга до столицы полуострова в плацкарте можно добраться по цене от 3,5 тысячи рублей, в купе - от 3906 рублей.

Первый поезд в Крым поедет 23 декабря из северной столицы, а 24 декабря состав двинется из Москвы в Симферополь.

3. Обязательная маркировка товаров

Крымские производители, как и общероссийские, с 1 декабря должны будут соблюдать распоряжение правительства РФ от 28.04.2018 года № 792-р об обязательной маркировке товаров.

Начиная с 1 марта уже началась маркировка табачной продукции, а с 1 декабря это правило коснется духов и туалетной воды, пневматических шин и покрышек, одежды, изготовленной из натуральной и композиционной кожи, женских блуз, а также пальто. Кроме того, маркировке подлежит постельное, кухонное и столовое белье, а еще - фотокамеры.

4. Расширен перечень запрещенных лекарств

В Российской Федерации есть перечень лекарств, которые запрещено продавать на территории страны. С декабря в этот список будет расширен. В него попадут препараты теандадол, тропикамид, который используется офтальмологами для осмотра глазного дна, а также прегабалин - противоэпилептическое средство.