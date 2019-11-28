Бизнесмены Крыма и Краснодарского края получили кредиты на 5 миллиардов рублей по льготной ставке 8,5%

В Крыму продолжают оказывать меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Среди них – поручительство гарантийного фонда при получении кредита, получение поддержки в микрофинансировании, а также льготное кредитование по ставке 8,5%.

Министерство экономического развития РФ включило с марта текущего года еще один банк в программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Им стал крымский РНКБ.

За девять месяцев РНКБ заключил с предпринимателями МСП Крыма и Краснодарского края больше 270 кредитных договоров на сумму 5 миллиардов рублей по ставке 8,5%.

Одним из тех, кто воспользовался льготным кредитованием, стал предприниматель Юрий Ветоха, а ныне президент «Крымского футбольного союза». Он получил кредит на 100 миллионов рублей по ставке 8,5%, чтобы завершить строительство спортивного комплекса «Арена-Крым» в Евпатории.

- Сейчас строится семиэтажный гостиничный комплекса с современным трехзвездочным отелем на 200 мест и медико-реабилитационный корпус для восстановления спортсменов, - отмечает Ветоха. - Своих денег для продолжения строительства нам не хватило, и я обратился за поддержкой в министерство экономического развития Крыма. По рекомендации специалистов, я получил кредит по льготной ставке в банке, эти деньги мы уже пустили в строительство.

В банке отмечают, что половина кредитов, выданных бизнесменам по льготной ставке, направлена на развития торговой отрасли Крыма и Краснодарского края.

75% заемщиков, по данным РНКБ, это микропредприятия. Почти 40% получили кредиты на минимальную сумму - до трех миллионов рублей. В основном, это владельцы мелких торговых точек на рынке или в спальных районах, а также предприниматели с мелким производством и подсобные хозяйства.

За льготным финансированием чаще стали обращаться субъекты малого и среднего предпринимательства в отраслях здравоохранения, культуры, образования, спорта, бытовых услуг, арендного бизнеса и научно-технической деятельности.

Помимо этого, кредиты на развитие бизнеса получали предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, обрабатывающим производством, гостиничными ресторанным бизнесом, а также сферой транспорта и связи.

- Как банк со 100%-ным государственным участием, РНКБ имеет все необходимые ресурсы для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, - отмечает и.о. председателя Правления РНКБ Алексей Щербаков. - Одним из немаловажных аспектов для развития экономики регионов присутствия банка является его участие в льготном кредитовании предприятий малого бизнеса. По данным Министерства экономического развития, РНКБ входит в ТОП-10 кредитных организаций из 91 по исполнению Программы.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ПО СТАВКЕ 8,5%

Целевое использование: инвестиционные цели - на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации) или целевой кредит на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

пополнение оборотных средств.

Размер кредита:

Не менее 0,5 млн. рублей и не более 2 млрд. рублей для кредитов на инвестиционные цели; не менее 0,5 млн. рублей и не более 500 млн. рублей для кредитов на цели пополнения оборотных средств.

Сроки кредитования: до 10 лет для кредитов на инвестиционные цели; до 3 лет для кредитов на цели пополнения оборотных средств