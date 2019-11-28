Крымский федеральный университет ликвидирует дефицит учителей-предметников в регионе

На сегодняшний день в школах Крыма существует высокая потребность в учителях–предметниках. Для их подготовки в Крымском федеральном университете создан Научно-образовательный центр актуальной педагогики, где студентов будут знакомить с современными образовательными технологиями и новыми учебными стандартами. Этот центр станет базой для будущего лицензирования педагогических направлений подготовки.

- Крымский федеральный университет уникален тем, что мы имеем уже более чем 50-летний опыт подготовки учителей в рамках классических направлений обучения. Создание НОЦ актуальной педагогики обозначено в программе трансформации «вуз – центр инновации», которая является приоритетным проектом. Регион очень заинтересован в том, чтобы мы готовили педагогов, - рассказала начальник управления организационно-административной политики Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Наталья Кармазина.

По ее словам, основная проблема подготовки педагогических кадров для Крыма в том, что квалификация «учитель» написана в дипломе только у выпускников группы специальностей «Образование и педагогические науки». У студентов классических направлений – «математика», «физика», «химия», «история», «биология» – объем психолого-педагогических дисциплин не превышает 20%, чего явно недостаточно для успешной работы в общеобразовательных учреждениях.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подчеркнул, что педагогическое образование должно быть самым лучшим в стране.

- Нам необходимо учитывать непростую демографическую ситуацию, которая ожидает нас в ближайшем будущем. Мы должны быстрее воспроизводить педагогические кадры, при этом предоставляя им возможности для непрерывного профессионального роста. Педагогическое образование должно быть самым лучшим в стране, чтобы в него шли самые талантливые ребята, потому что понимали – они создают будущее, - отметил министр.