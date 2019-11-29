Мы на вас закон клали: Квартиры в доме для сирот Симферополя достанутся другим людям

Дом в симферопольском микрорайоне Залесье, в котором все 180 квартир власти города обещали раздать сиротам, почти достроен. Но сдать многоэтажку в эксплуатацию вовремя не получится из-за кривого проекта. Да и собственниками квартир, вероятно, станут далеко не сироты.

БОЯЛАСЬ РОДИТЬ РЕБЕНКА БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

Истории многих детей без родительской опеки написаны как под копирку. Главный герой в них – предательство матерей и отцов, выбравших разгульный образ жизни. Им так легче. А вот детям нет.

Маленькую Инну Анисимову, ее сестер и братьев забрали у пьющих родителей в интернат. После - билет во взрослую жизнь. Детских воспоминаний у Инны мало, но она помнит бабушку, которая навещала ее в интернате. Помнит, как хотела увидеть родителей, хотя и понимала, что в пьяном угаре им не до дочери.

Вопреки всем стереотипам Инна не наступила на грабли отца с матерью.

Семья крымчан ждет обещанное жилье. Фото: семейный архив

- Я получила высшее образование. Работала. Вышла замуж за такого же сироту, как и я. Он у меня работящий. Без собственного угла мы долго не решались завести ребенка, а потом поняли, что так может длиться вечно, – рассказывает КП-Крым сирота.

Сейчас сыну Максимке год. Он уже пытается говорить. А молодые родители из кожи вон лезут, чтобы дать мальчику все, чего не было у них в детстве. Конечно, многое позволить не могут - значительная часть бюджета уходит на оплату съемной однушки.

Больше года назад Инна обратилась в суд и стала одной из тех, кого в срочном порядке должны обеспечить жильем. А здесь в параллель хорошая весть: к 2020 году администрация Симферополя обязуется обеспечить 180 сирот квартирами.

На строительство дома в Залесье выделено почти 342 миллиона рублей. Прежние сити-менеджеры уверяли, что все до единой квартиры в нем будут розданы сиротам.

– Срок сдачи дома у нас – 1 декабря. Наша задача - до этого времени успеть сделать все для того, чтобы 180 детей-сирот могли получить квартиры в этом доме - так, как это ранее было предусмотрено, – уверяла экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

КРИВОЙ ПРОЕКТ – НЕ ПРОБЛЕМА

Сейчас Маленко в отставке. Со строительством дома для детей-сирот не все так гладко, как хотелось бы. Накануне прокуратура Крыма нашла нарушения. Застройщик – гендиректор ООО «Карат» Сиракан Тоноян объясняет КП-Крым, что ничего страшного нет: в проекте и в смете были выявлены несоответствия.

– Строительство идет полным ходом. Все отделочные работы будут проведены до конца года. Из-за несоответствия документации по благоустройству заказчик вынужден все перепроектировать. Максимум два месяца и недочеты будут устранены, – обещает Тоноян.

Дом получился достойным. Квартиры небольшие, но светлые и уютные. Многие сироты замерли в ожидании своей очереди. Видя фотоотчеты бесконечно меняющихся градоначальников, в своих мечтах люди уже не раз представляли, как будут пить чай на собственной кухне.

НЕ ВСЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ?

Соцжилье строят в Залесье. Фото: семейный архив

Соцжилье строят в Залесье. Фото: семейный архив

Но когда социальное жилье было уже почти готово, то оказывается, что квартиры в доме могут быть распределены по принципу 25% сиротам, остальные – другим категориям граждан. А это значит, что обещания прежних градоначальников не будут выполнены, и минимум 135 сирот лишатся своей мечты.

Виной всему поправка в федеральном законе №267, внесенная в 2018 году.

– На личной встрече глава администрации Елена Проценко заявила, что только 25% квартир будут для сирот, – рассказывает КП-Крым председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина. – Закон о том, что в одном доме можно заселить только 25% сирот, был принят на три года позже, чем началось проектирование дома в Залесье, и то, что распределять квартиры нужно именно по этому принципу - лукавство.

В администрации Симферополя КП-Крым подтвердили, что сегодня юристы изучают правовые аспекты, поэтому действительно квартиры в доме в Залесье могут достаться не только сиротам.

Горелкина настаивает: на защиту тех, кто может выпасть из списков новоселов, должны встать власти Крыма. Иначе все заявления предыдущих руководителей Симферополя окажутся фарсом.

– Уже не первый год все сменяющиеся главы администрации города постоянно спекулируют на вопросе предоставления квартир в этом доме, который строили специально для сирот. Местным властям никто не мешает принять программы по строительству жилья для других категорий граждан, в том числе и для муниципальных служащих, - заключает общественница Горелкина.

ПОЧЕМУ ТАК ПОСТУПАТЬ ИМЕННО С НАМИ?

Помимо Инны в этом же многоквартирном доме свой угол могли бы получить ее родные братья и сестры. Правда, исходя из новых реалий, теперь неизвестно, как скоро они отпразднуют новоселье.

– Я на очереди стою уже 10 лет и не понимаю, почему так могут поступить с сиротами, которые годами вынуждены скитаться по съемным квартирам. Это все очень сложно. Сейчас у меня на руках маленький ребенок и муж сирота, а идти некуда, – негодует молодая женщина.

На заднем фоне слышно щебетание годовалого Максима. Совсем скоро он поймет, что у него, как и у его родителей, нет собственной крыши над головой.

ОФИЦИАЛЬНО:

Андрей Черниченко, начальник управления информационной политики администрации Симферополя:

Строящийся дом в Залесье предназначен для переселения лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также переселения граждан из аварийных жилых домов.

- Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. После окончания проведения строительных работ и введения в эксплуатацию объекта капитального строительства в микрорайоне Залесье, администрацией города строго в рамках действующего законодательства будет проведено распределение жилых помещений.

СПРАВКА «КП»:

В начале 2019 года в списке детей-сирот в республике насчитывалось более 2 тысяч человек. В среднем в Крыму для сирот покупают около 60 квартир в год.

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