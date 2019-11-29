В Севастополе завершился форум «Мой бизнес – Деловой Севастополь»

В Севастополе 21–22 ноября успешно прошел самый масштабный форум для предпринимателей «Мой бизнес – Деловой Севастополь». Форум был организован Университетом Синергия при поддержке Министерства Экономического развития РФ.

По словам вице-президента Университета Синергия Юрий Мурадова, у Севастополя огромный потенциал для развития малого и среднего предпринимательства: свободная экономическая зона, уникальные логистические инфраструктурные возможности, что безусловно стало причиной проведения форума в городе федерального значения.

Форум собрал более 1000 участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, действующие бизнесмены и активное население города, проявляющее интерес к развитию предпринимательства. Гости обсудили меры поддержки предпринимателей государством, последними тенденциями продвижения бизнеса, механизмы привлечения новых клиентов.

- Мы видим и результат, например, с точки зрения молодых людей — в открытии нового бизнеса. А с точки зрения развития бизнеса — мы получаем обратную связь, что смогли применить те инструменты, которые были даны в рамках таких круглых столов, таких мероприятий, - поделилась мнением вице-губернатор города Севастополя Мария Александровна Литовко.

Ключевыми темами форума стали методы построения эффективной команды, формирование системы ценностей, целей и задач компании, ошибки в продажах, инстаграм как развитие бизнеса и личного бренда, методы борьбы с конкурентами и другие.

Во время форума Ляйсан Утяшева рассказала участникам, почему всем, и бизнесменам в том числе, важно заботиться о своем здоровье: правильно питаться, заниматься регулярно спортом, соблюдать режим и раз в год проводить медицинские обследования организма.

- Гораздо выгоднее правильно питаться и следить за своим здоровьем, чем постоянно лечить болезни от неправильного образа жизни. Здоровый человек может всё. Здорового человека не обмануть. Если он сделал с утра зарядку, заряженным пришёл на встречу, он быстрее и лучше работает — чем вялый, сонный, который до двух часов ночи вроде бы работал, но эта работа никому не нужна, - рассказала Ляйсан Утяшева.

Василий Смольный на примере своего бизнеса рассказал, как придумать идею для бизнеса, как развить ее и сделать бизнес максимально успешным и масштабным.

- Единственный совет, который можно дать человеку, желающему создать бизнес - действовать, каждый день! - заявил Василий Смольный.

Аналогичные федеральные форумы «Мой бизнес» запланированы в 26 городах России при поддержке Министерства Экономического Развития РФ в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».