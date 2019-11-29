Сеть санаториев «Курорты Крыма» получила награду на престижном туристском форуме в Сочи

Санатории сети «Курорты Крыма» приняли участие в VI Международном туристском форуме SIFT, который проходил в Сочи 21 и 22 ноября.

Ежегодно этот престижный форум собирает огромное количество ключевых игроков туристского бизнеса из России и зарубежья. Турфорум в Сочи объединяет различных участников внутреннего туристского рынка: региональные власти, курорты, отели, туроператоров и других представителей туристского бизнеса, желающих представить свой продукт или услуги самой широкой аудитории - как российской, так и зарубежной. Сеть санаториев «Курорты Крыма» была удостоена награды «За высокий профессионализм и эффективную работу в сфере внутреннего и въездного туризма».

Диплом VI Международного туристского форума SIFT

В целом 2019 год выдался для Сети успешным и насыщенным знаковыми событиями не только для санаториев, но и курортной отрасли Крыма в целом.

Так, в Гаспре после полной реконструкции был открыт уникальный объект – бутик-отель «Дача Рахманинов», аналогов которому нет не только в Крыму, но и в Европе. В текущем году в здравницах «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» частично отремонтировали номерной фонд и обновили материально-техническую базу. Общий объем инвестиций превысил 210 млн рублей.

Кроме того, санатории сети «Курорты Крыма» одни из первых на полуострове внедряют новые программы для увеличения загрузки объектов в межсезонье.

В этом году Сеть уже стала обладателем серебряной медали в номинации «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций» в рамках Всероссийского форума «Здравница».

- В целом, мы выполнили все плановые показатели. Мы увеличили загрузку санаториев в этом году почти на 20% по сравнению с прошлым годом и приняли более 36 тысяч гостей. Важным результатом можно назвать снижение среднего возраста отдыхающих и увеличение количества отдыхающих с детьми. На сегодняшний день сформирован план работы на 2020 год, с удовольствием поделимся результатами в конце следующего года, - заключили в сети «Курорты Крыма».

СПРАВКА «КП» С 2018 года сеть «Курорты Крыма» объединяет южнобережные здравницы «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой». В августе 2019 года сеть пополнилась новым объектом категории 5 звезд «Дача Рахманинов». Общий количество мест в объектах сети - более 2 300. Отели и санатории находятся под Управлением УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Козорез.